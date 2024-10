Uma forma económica e eficaz de analisar a sua pele e identificar as suas necessidades é através de um skin screen, uma máquina que, com recurso a tecnologia de luz tripolar, analisa em profundidade e com precisão o seu estado atual. Os dados são depois cruzados com a informação que a especialista recolheu sobre a nosso tipo pele e rotina de cuidados de beleza. Com base em tudo isto, a especialista sugere-nos um tratamento adequado às nossas necessidades.

Depois de já termos testado o skin screen da Lâncome, voltamos a conversar com a Sofia Cunha para esclarecer quem ainda tem dúvidas sobre a importância de renovar a rotina de skincare após o verão, o que é se deve mudar e qual a periodicidade que se recomenda para se fazer um diagnóstico.

Sofia Cunha Sofia Cunha, National Skincare Expert da Lancôme créditos: DR

No verão, graças à exposição solar há certos tratamentos que ficam em pausa

Com o pós-verão e começo da temporada outono/inverno, recomenda-se que se atualize a rotina de skincare. Porquê? Não basta limpar, tonificar, hidratar e proteger a pele?

Nas mudanças de estação, o essencial ao atualizar a rotina passa por alterar texturas e o tipo de produtos, não os passos. Os passos de limpeza: hidratação e proteção são fundamentais. As texturas com que fazemos esses mesmos passos e os ativos chave que escolhemos é que podem ser atualizados para reforçar a pele face às suas necessidades numa nova estação. No verão, graças à exposição solar há certos tratamentos que ficam em pausa e podem ser retomados no inverno, por exemplo, quando já não fazemos essa exposição tão direta.

Uma forma de dar melhor resposta às necessidades da nossa pele, é através de um diagnóstico que pode ser feito, por exemplo, com o vosso skin screen que se encontra disponível no El Corte Inglês. Para quem ainda não conhece, qual é a mais-valia deste teste? O que nos fica a faltar se fizermos uma "análise" em casa?

A grande mais-valia do nosso skin screen prende-se à análise altamente precisa graças ao algoritmo criado exclusivamente para a Lancôme e ao cruzamento de luzes que permite ver detalhes invisíveis a olho nu, como manchas emergentes resultantes de acumulação da radiação UV, pontos de sensibilidade no rosto, linhas finas, entre outros.

ciclo de renovação de pele está entre 21 a 28 dias

Com base nos resultados do diagnóstico, é-nos aconselhado um tratamento personalizado para melhorarmos a nossa pele. Se seguirmos o tratamento a partir de quanto tempo é que começamos a ver resultados/melhorias?

Este tempo é sempre relativo porque cada pele tem a sua velocidade e o seu tempo de renovação. De qualquer forma, embora vejamos logo um resultado imediato de maior conforto e hidratação, dependendo do produto, para termos um resultado mais preciso temos de aguardar, pelo menos, um mês com uma rotina constante.

Isto porque o ciclo de renovação de pele está entre 21 a 28 dias e convém esperarmos pelo menos um ciclo completo para um resultado mais específico, como por exemplo a atuação em manchas e rugas.

A nossa pele é um órgão e tudo está interligado

Com que periodicidade sugerem que se faça um skin screen? Porquê?

Aconselhamos a que faça um diagnóstico total, uma vez por ano. Isto para ter uma leitura do estado da pele. Alertamos sempre que o estado da pele pode variar muito e há certos parâmetros como a hidratação que estão muito dependentes de fatores externos e internos como a exposição ao meio ambiente, o stress, etc. É importante ter tudo isto em conta na altura na avaliação.

Podemos afirmar que o skin screen ajuda-nos a escolher os produtos mais adequados para as necessidades da nossa pele?

Não. O skin screen faz-nos um diagnóstico e uma leitura de 12 parâmetros de pele. A rotina de produtos tem sempre de ser personalizada e adaptada individualmente. Nesse sentido, a nossa equipa de Beauty Advisors tem o conselho mais preciso e adaptado à realidade de cada um, fazendo a ponte entre o diagnóstico e as necessidades que devemos colmatar, bem como a realidade do dia a dia de cada pessoa que influencia as rotinas que consegue adotar.

A alimentação ou consumo de água podem também afetar os resultados do diagnóstico, tal como o cansaço. Confirma?

A nossa pele é um órgão e tudo está interligado. O diagnóstico faz a leitura do estado da pele naquele momento com a maior precisão. Nesse sentido, sim, tudo o que nos afeta a pele irá estar refletido do diagnóstico. Se estamos mais cansados, por exemplo, é natural que o diagnóstico encontre mais olheiras ou mais desidratação. Isso aplica-se a todos os fatores que interfiram connosco.

Uma vez que o diagnóstico é feito por uma especialista, esses fatores são tidos em conta? Ou seja, nem sempre basta aplicar determinados produtos também pode ser necessário corrigir comportamentos?

Sem dúvida. A equipa que faz o diagnóstico está preparada para ter em conta todos os fatores que sejam relevantes para o estado da pele que estão a analisar. Por vezes até temos os produtos corretos, mas a forma de aplicar ou a não consistência do tratamento, afeta os resultados que procuramos. Nesse sentido, o conselho que é dado ajuda a que consigamos manter uma rotina de pele mais sólida.

A pele perfeita não existe, existe sim uma pele saudável

Entre creme dia/noite, séruns, tónicos, protetor solar qual é ordem que devemos sempre seguir?

Para nos guiarmos, a ordem é sempre do produto mais fluído para o produto mais espesso, sendo que o protetor solar deve vir por último.

Regra geral, salvo alguma especificidade de produto, a ordem é: Limpeza, tónico, sérum, creme e protetor solar.

Por curiosidade, acredita que é possível conseguir 100% em todos os parâmetros avaliados no Skin Screen ou alguns vão sempre variar?

Acho que alguns irão sempre variar. Cada pele tem sempre pontos mais fortes e outros pontos com margem para evolução, a pele perfeita não existe. Há variáveis que dependem do nosso dia a dia, de fatores externos e, claro, da nossa genética.

Para concluir, como definiria uma pele de rosto “perfeita” - ou saudável?

De forma muito simples, uma pele que esteja luminosa, confortável e preenchida. A pele perfeita não existe, existe sim uma pele saudável. Linhas, rugas, marcas de expressão, tudo isto é natural, devemos é ter uma pele fortalecida e resistente, com capacidade para combater as agressões e evitar o envelhecimento precoce, isso seria o ideal.

O skin screen da Lâncome encontra-se disponível no corner da marca no El Corte Inglês, em Lisboa. O diagnóstico é feito por uma especialista de forma gratuita. Para além do dispositivo desta marca, outras, como a Dior e a Kiehl’s, oferecem serviços semelhantes no mesmo espaço comercial.