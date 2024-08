A pele é o maior órgão do nosso corpo - muito mais complexo do que aparenta - e tem como principal função a proteção do organismo contra ameaças físicas externas.

A estrutura da nossa pele vai mudando com o passar do tempo e o envelhecimento da pele é um processo multifatorial e inevitável na pele do rosto (e no corpo)! A forma como envelhecemos depende de vários fatores, alguns dos quais modificáveis pelos nossos hábitos, cuidados e rotinas, numa abordagem preventiva.

Existem determinados hábitos que, sem pensarmos, contribuem para acelerar o envelhecimento cutâneo, tais como: cuidados de skincare não existentes (ou desadequados para o estado da nossa pele), agressões da barreira cutânea com ingredientes não indicados, não usar adequadamente os produtos, má hidratação, tabaco, exposição a raios UV prolongada e sem proteção, luz visível, poluição, sedentarismo, stress, ambientes com temperaturas extremas, dormir mal, ingestão em excesso de bebidas alcoólicas, alimentação desequilibrada.

A principal recomendação para retardar o envelhecimento precoce da pele é mantê-la limpa, hidratada e protegida. Nesse sentido podemos nomear alguns hábitos que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce da pele.

A exposição solar é responsável pela produção de radicais livres, que induzem um processo específico denominado por stress oxidativo, que leva a um aumento das manchas, perda de elasticidade e brilho da pele, potenciando largamente um envelhecimento global da pele. No que diz respeito aos cuidados diários com a pele, o ponto-chave - transversal a todas as idades - é a utilização diária do protetor solar. Deve ser usado um fator elevado, não podendo ser esquecida a sua aplicação em áreas como o pescoço, orelhas e mãos e a sua reaplicação ao longo do dia. No caso específico de pacientes com hiperpigmentações/melasma, aconselha-se que seja ainda aplicado um protetor solar com cor – que funciona como duplo filtro de proteção.

Além da importância da aplicação do protetor solar e ter uma rotina de skincare adequada ao nosso estado da pele, não podemos esquecer pormenores simples como retirar a maquilhagem antes de dormir.

Seguindo a linha dos cuidados no domicílio, incluir na rotina de skincare base produtos com potencial antioxidante, como a vitamina C e que promovam a renovação celular, como por exemplo o retinol. A longo prazo, vão ajudar a devolver um aspeto mais saudável e equilibrado à pele, reduzindo os sinais de envelhecimento.

No que diz respeito a tratamentos em consultório, a máxima é “prevenir é melhor que remediar”! Sabemos que a partir dos 25 anos há uma diminuição significativa da capacidade celular de produção de colagénio - défice esse que aumenta com o passar da idade - e leva a um envelhecimento global da estrutura da face. Percebemos, assim, que há vários momentos do envelhecimento em que podemos atuar e que não há idades certas: há tratamentos adaptados a cada necessidade.

Falando de outro ponto-chave na prevenção do envelhecimento, a flacidez cutânea e ligamentar são responsáveis pela perda de firmeza e o aspeto “derretido” do rosto, que se vai acentuando com o passar dos anos. Deste modo, a sua prevenção é um dos pilares do antienvelhecimento e deve ser uma prioridade nos tratamentos faciais desde as idades mais jovens.

De uma forma geral, o envelhecimento cutâneo deve ser prevenido com cuidados simples na rotina diária, mas que estão na base de qualquer tratamento em gabinete – e o seu sucesso! Uma pele saudável e cuidada é uma pele mais recetiva para os cuidados que lhe queiramos oferecer.

Cabe ao médico de medicina estética formular o plano mais adequado para o seu paciente e para as suas necessidades – nem todos precisamos dos mesmos tratamentos, nem nas mesmas idades porque da mesma forma que cada um de nós é único, o seu plano de tratamentos também o deverá ser.

Um artigo de opinião da médica Ana André Rodrigues e da terapeuta Ana Patrícia Ferreira, do FaceLab by COANTAS.