O envelhecimento da pele é um processo natural, provocado por diversos fatores como a genética, a má alimentação, o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas, a exposição solar, o stresse, a poluição, entre outros. Além destes fatores, a partir dos 25/30 anos, o nosso organismo começa a perder cerca de 1 a 2% do seu colagénio por ano, sendo esta uma proteína com funções estruturais, que confere elasticidade e firmeza à pele. Por outro lado, há alterações anatómicas (reabsorção óssea, perda de gordura facial e laxidão de ligamentos) que contribuem de igual modo para o envelhecimento e aquele aspeto de “derretimento” do rosto.

O que é o prejuvenation?

Prejuvenation resulta da junção das palavras prevenção e rejuvenescimento, cuja tradução em inglês é, respetivamente, “prevention” e “rejuvenation”. O conceito surgiu recentemente nos Estados Unidos devido à forte tendência dos jovens adultos em iniciar cada vez mais cedo cuidados e tratamentos de pele. O objetivo do prejuvenation é mostrar que com rituais de skincare e procedimentos minimamente invasivos conseguimos reverter os sinais atuais de envelhecimento e prevenir o aparecimento de futuras alterações da pele.

Porque é que o prejuvenation está em ascensão?

A busca de cosméticos e procedimentos estéticos com vista a esta prevenção do envelhecimento está cada vez mais em alta, um hábito especialmente popular entre a população mais jovem, que compõe as gerações Y e Z. A geração atual de YouTubers, Tik-Tokkers, Instagramers e outros influenciadores de mídia social tem um ponto em comum que é o facto de passarem muito tempo a olhar para eles mesmos nas câmaras. Por outro lado, o fenómeno boom do Zoom, muito por causa das reuniões de videoconferência em tempos de pandemia, levou a maior insatisfação sobre a autoimagem e ao aumento de interesse por medidas preventivas/corretivas. A própria influência dos mídia tem aumentado a procura de procedimentos, estimando-se que 24% das compras de procedimentos estéticos estejam a ela associada, segundo a American Society for Dermatologic Surgery (2019). Além disso, também a maior oferta locais onde fazer procedimentos minimamente invasivos de Medicina Estética e a diminuição de preços tem vindo a aumentar a sua procura.

Os 7 pilares da Prejuvenation:

1. Fotoproteção

Sem dúvida que o creme indispensável numa rotina de skincare é o protetor solar. O seu uso regular protege contra o cancro de pele mas também ajuda a prevenir rugas, manchas induzidas pelo sol e a perda de colagénio, fenómeno conhecido por elastose solar. Este deve proteger contra os raios UVA e UVB.

2. Retinóides e antioxidantes

Os retinóides tópicos são um dos pilares do antienvelhecimento e um tratamento de primeira linha para quem tem acne. Vários estudos demonstraram os efeitos benéficos da tretinoína na aparência geral, rugas e manchas de pele. Os antioxidantes tópicos como a vitamina C compensam o declínio da resposta endógena ao stresse oxidativo das células que começa na década dos 20.

3. Neuromoduladores para prevenção e suavização de rugas

As linhas e rugas associadas à expressão facial começam a aparecer entre os 20 e os 30 anos. A injeção de neuromoduladores como a toxina botulínica (vulgarmente conhecida como Botox®), relaxa a musculatura responsável pela formação de linhas horizontais na testa, verticais entre as sobrancelhas ou à volta dos olhos, conferindo um aspeto mais jovial. O uso precoce de neuromoduladores ajuda não só ajuda a tratar as rugas atuais mas evita a progressão para linhas mais profundas e fixas cujo tratamento é mais difícil.

4. Procedimentos para remover danos provocados pelo sol

Tratamentos com laser fracionado ou com luz pulsada permitem que os pacientes diminuam os danos provocados pela exposição solar a partir dos 25/30 anos.

5. Procedimentos para produzir novo colagénio e com efeito tensor da pele

O uso da radiofrequência, o ultrassom micro/macrofocado, o microagulhamento e os bioestimuladores aumentam a produção de colagénio que se traduz num efeito tensor da pele. Podem iniciar-se pelos 25/30 anos, aquando do início do decréscimo de níveis de colagénio.

6. Preenchedores de tecidos moles

Uma característica do envelhecimento da pele é a perda de volume que pode ser substituído usando preenchedores como o ácido hialurónico, geralmente a partir dos 30 anos.

7. Procedimentos de biorrevitalização da pele e fatores de crescimento

O uso de soluções à base de vitaminas e ácido hialurónico ou o plasma rico em plaquetas podem ser utilizados para melhorar a hidratação, qualidade e luminosidade da pele, conferindo um aspeto mais saudável. Podem iniciar-se a partir dos 25/30 anos.

Entre os benefícios do prejuvenation, podemos destacar:

Melhoria da textura da pele, deixando-a mais suave e macia;

Prevenção de rugas e linhas de expressão;

Estimulação da renovação celular fisiológica;

Melhoria do tónus da pele, com mais firmeza e elasticidade;

Pele jovem e saudável por mais tempo.

O Prejuvenation é necessário?

Embora os tratamentos de prejuvenation sejam úteis para os pacientes a longo prazo, existem algumas preocupações em relação a esta tendência. Os neuromoduladores como a toxina botulínica, por exemplo, uma das opções mais populares para pacientes que desejam tratar e/ou prevenir o aparecimento de rugas, usado de forma precoce e consistente pode levar a que num futuro o produto não seja tão eficaz. Por outro lado, é importante avaliar e planear quais os tratamentos mais adequados e não cair na tentação de querer um procedimento só porque é tendência nas redes sociais. Além disso, pode haver momentos em que o prejuvenation não traz nenhum resultado visível imediato na área tratada, levando o paciente a submeter-se a uma série de tratamentos desnecessários na ânsia de ver melhorias.

Qualquer paciente interessado em prevenir o envelhecimento, deve reunir-se com um médico capacitado que o informará sobre os riscos/benefícios dos procedimentos e se é o candidato ideal para os mesmos.

Atualmente, existem inúmeras marcas no que diz respeito a skincare. A escolha pode ser difícil entre tantas opções. Uma das minhas marcas de eleição é a Skin Perfusion da Fillmed. Trata-se de uma marca de prescrição médica, com uma ampla gama de produtos (desde solares a cremes, séruns, máscaras nutritivas), adequados aos diferentes tipos de pele e às suas necessidades. Para uma nutrição em maior profundidade, com o objetivo de hidratar, melhorar o brilho e qualidade da pele e prevenir rugas finas, pode optar-se por soluções injetáveis como o NCTF 135 AH ou o M-HA 10, também da Fillmed.

Em todas as minhas consultas de Medicina Estética é feita uma avaliação individualizada e adequada às necessidades do paciente, tendo em conta todo o seu histórico. É da discussão e troca de ideias entre médico e paciente que se chega a um plano personalizado de cuidados holísticos tendo como objetivo prevenir os sinais do tempo e criar rotinas para uma pele mais saudável. Por isso, quando me perguntam sobre qual a melhor idade para começar determinado procedimento, sou muito adepto de tratamentos com caráter preventivo, iniciados precocemente, que confiram um aspeto natural, subtil e equilibrado.

Um artigo do médico Jorge Freitas, pós-graduado em Medicina Estética.