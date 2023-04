A acne é uma das patologias cutâneas mais frequentes em todo o mundo, resultando de um excesso de produção de sebo, com a sua consequente acumulação nos folículos pilosos, juntamente com bactérias e células mortas. Pode-se manifestar através de vários tipos lesões, sendo que a sua cicatrização em alguns casos é um desafio.

Estima-se que a grande maioria (80 a 90%) dos pacientes que desenvolvem cicatrizes de acne têm cicatrizes atróficas, associadas a uma perda e inadequada deposição de colagénio, comparativamente a uma minoria que desenvolve cicatrizes hipertróficas ou quelóides.

As opções de tratamento atuais para as cicatrizes de acne são maioritariamente procedimentos médico-estéticos não cirúrgicos (lasers, radiofrequência microagulhada, luz pulsada intensa, peelings químicos, microagulhamento, entre outros) que podem não ser elegíveis para alguns pacientes. Mesmo realizando procedimentos médico-estéticos, é importante assegurar que o paciente associa em casa uma boa rotina skincare, adaptada aos seus objetivos.

Os retinóides são um grupo de compostos (naturais ou sintéticos) derivados da vitamina A, um dos princípios ativos mais utilizados em dermocosmética, existindo em duas formas: tópica ou oral. Dividem-se em quatro categorias: retinol, retinaldeido, ésteres de retinol (estas três existentes em vários produtos de skincare) ou ácido retinóico (apenas disponível sob prescrição). Os seus principais benefícios para a pele são a redução da inflamação, aumento da produção de pro-colagénio (percursor do colagénio, responsável pela firmeza e elasticidade dos tecidos), desobstrução de poros, regulação do crescimento celular e diminuição do fotoenvelhecimento cutâneo. Pelo seu potente efeito na renovação cutânea, são muitas vezes aconselhados em combinação com os tratamentos realizados em consultório, permitindo uma otimização de resultados.

Na gama Fillmed destaca-se o Time-Booster, um produto inovador direcionado para um tratamento intensivo de um mês. Este apresenta uma alta concentração de retinol (0.3%), associado a ácido hialurónico e aloé vera, para um maior conforto e hidratação da pele. Após o primeiro mês, e como tratamento de continuidade, ou até como complemento de uso diário, sugere-se o Re-time Sérum. Este é composto por retinol a 0.1%, associado a outros princípios ativos como o péptido arginina-lisina (poderoso relaxante da pele), ácido hialurónico (para uma maior hidratação) e wakame 14g (com ação revitalizante).

Associado ao uso de retinóides, deve ser sempre reforçada a importância do uso diário fotoproteção e ao longo de todo o ano. Na gama Fillmed o UV Skin Protect surge como uma excelente opção para proteção solar diária e cuidado pós-procedimentos. Além da alta proteção contra UVB e UVA, associa também proteção contra luz visível, luz azul e infravermelhos, além de agentes antioxidantes e agentes de controlo de oleosidade, purificando a pele e proporcionando um efeito matificante de longa duração.

Para mais informações e estruturação de um plano de tratamentos individualizado e adaptado às suas necessidades, agenda uma consulta e esclareça-se com o seu médico.

Um artigo de André Lourenço, médico de clínica geral e familiar e master em medicina estética nas LASER CLINIC.