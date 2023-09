Testámos e contamos tudo. Já fez um diagnóstico à sua pele para saber a rotina de beleza a seguir?

Em 2009, Maria Guedes lançou um livro intitulado "Tanta roupa e nada para vestir". A premissa passava por ajudar-nos a organizar melhor o nosso guarda-roupa, que peças-cheve devíamos ter no nosso armário, como nos devíamos organizar e tirar melhor partido do que tinhamos.

Da moda para a beleza, a verdade é que não faltam no mercado opções e produtos para todos os tipos de pele e todas as condições a ela associadas. Mas, ao contrário da roupa, a pele é um ser vivo, não tem sempre as mesmas necessidades, não é sempre igual. A rotina de beleza que temos no inverno não é necessariamente igual à que temos no verão. Mesmo a nossa alimentação, a nossa rotina, os nossos hábitos influenciam a forma como reage a nossa pele. "Não Faz sentido mantermos sempre a mesmo rotina, porque os fatores ambientais também têm grande influência na barreira da nossa pele", explica Sofia Cunha, Skincare Expert da Lancôme.

Com isso em mente decidimos experimentar o Skin Screen desta marca, um diagnóstico de pele, que é feito por uma especialista, de forma gratuita, e que pode encontrar no corner da Lancôme no El Corte Inglés, em Lisboa. De destacar que esta não é a única marca a fazer este tipo de diagnóstico. A título de exemplo, a Dior também o faz, no mesmo espaço comercial, e é possível também fazê-lo nos espaços da Kiehl's de uma forma mais simples, sem tanto nível de detalhe. Naturalmente que no final são sugeridos produtos das respetivas marcas, mas não é obrigatório que use aqueles produtos. Podem ser outros que cumpram as funções que o diagnóstico nos sugere, enquanto rotina de beleza, de acordo com os resultados.

Aproveite a chamada "rentré" para fazer um reset e começar a cuidar da sua pele.

Como funciona e como usar a nosso favor

Como referido, o diagnóstico de pele é realizado integralmente, e neste caso, pelo Skin Screen da Lancôme em conjunto com uma especialista da área da marca francesa que, numa primeira fase, irá obter os dados necessários para a realização do diagnóstico, e interpretar os resultados obtidos de forma a fazer um aconselhamento de tratamento personalizado.

Através da tecnologia de luz tripolar, esta máquina consegue analisar em profundidade e com muita precisão o estado atual da nossa pele. A avaliação inicia-se com uma sessão fotográfica ao rosto de cada cliente onde diferentes ângulos faciais - lateral esquerda, centro e lateral direito - são expostos a vários flashes, que combinam entre si três tipos de luzes, disparados por este aparelho giratório de última geração que faz todo o trabalho sozinho.

De seguida, a especialista em skincare realiza um pequeno questionário de forma a perceber quais são os pontos fortes e pontos fracos da pele de cada cliente. Idade, etnia, tipo de pele, fototipo, sensibilidade e rotina de beleza são algumas das questões colocadas, assim como as três coisas que cada cliente gostaria de melhorar ou aperfeiçoar no seu rosto.

Através do algoritmo, o dispositivo permite que, no espaço de poucos minutos, sejam feitas diferentes medições e analisados sete parâmetros no nosso rosto: manchas, firmeza, rugas e linhas finas, uniformidade do tom de pele, flacidez, luminosidade e sensibilidade. Sejam visíveis ou não a olho nu, é com base em cada um deles que o dispositivo irá efetuar um diagnóstico completo sobre o atual estado da nossa pele e com base nas características individuais de cada cliente. “No próximo ano vamos ter um novo parâmetro que permite prever o envelhecimento da pele se for acelerado até 15 anos”, explica Sofia Cunha, especialista da marca francesa.

Os resultados

Com base em sete parâmetros pré-definidos e nas nossas preocupações individuais, o Skin Scanner dá-nos um resultado personalizado sobre o estado da nossa pele uma escala quantitativa de 0 a 100, onde 0% é uma pele que precisa de atenção e 100% uma pele excelente. Este é calculado com base na média global de mulheres de todo o mundo com características idênticas à nossa e é-nos apresentado num pequeno iPad. “Dá uma análise muito mais real e isso é um dos grandes fatores que nos diferencia”, evidencia.

A ideia foi fazer um diagnóstico conjunto pois ambas temos tipos de pele e necessidades diferentes.

Questionário Daniela Costa

"Vou adivinhar: quando apanha sol, normalmente fica mais vermelhinha, correto?". A resposta, infelizmente é sim. "Quais os pontos que gostava de melhorar?", questiona Sofia Cunha. "Rugas de expressão, uma vez que estou a chegar aos 40 anos, hidratação e ainda tenho tendência para ter borbulhas". "Alguma preocupação em termos de contorno ocular?, prossegue a especialista. "Não tenho, o que noto é que parece que os meus olhos "descaíram", as pálpebras mudaram com os anos. É o sinal de envelhecimento que noto na minha cara".

"E cuidados de beleza?". "O que faço é lavar a cara com um gel, dado a minha pele ser oleosa, depois sérum, uso sempre, creme de olhos e hidratante de dia com alguma proteção solar. No máximo quando me maquilho coloco um BB Cream ou um CC Cream, também com algum fator de proteção".

créditos: Daniela Costa

Conhecer a nossa pele é um passo determinante para a rotina que devemos seguir e por isso o diagnóstico veio comprovar uma das minhas preocupações. Pontos a melhorar: hidratação (média), poros entupidos (médio) e manchas emergentes (53%).

Por ter pele oleosa, o dispositivo revelou que tenho tendência para ter poros dilatados em algumas zonas, sobretudo zona T, e isso leva a que entupam. "O que sugiro: uma exfoliação rotineira, uma a duas vezes por semana, para conseguir limpar a pele mais em profundidade", sugere Sofia Cunha. "Outra coisa que se pode fazer é usar um sérum ou um creme que tenha um ácido como um HA ou mesmo um ácido saliciaco, seria mais eficaz, pois é dos poucos que se consegue dissolver em óleo", conclui.

créditos: Daniela Costa

Uma das preocupações demonstradas é em relação às manchas. De acordo com a especialista, a pigmentação está acima do que seria normal, sobretudo nas maçãs do rosto. "O que aconselho: proteção solar à parte todos os dias, indice 50. Seja inverno ou verão, não expôr o rosto ao sol.

créditos: Daniela Costa

A especialista deixa uma nota importante: "O efeito bronzeado conseguimos fazer com maquilhagem, as manchas e o envelhecimento da pele é que são difíceis de tratar e a grande predominência tem a ver com a exposição solar". A especialista deixa também o aviso de à noite ser necessário usar-se um desmaquilhante, mesmo que não se use maquilhagem. "É mesmo necessário retirar todo o protetor solar para deixar a pele respirar".

As rugas estão dentro da média, há algumas zonas previamente identificadas que se destacaram no diagnóstico e de acordo com Sofia Cunha "são coisas mínimas. Isto são rugas mímicas, de expressão. Melhorando a hidratação, ajuda um pouco".

créditos: Daniela Costa

Também há boas notícias. A zona dos olhos está excelente. Nota-se apenas alguma acumulação de água, que pode dar origem aos famosos "papos", mas nada que uma rotina adequada não resolva. "Eu diria que um sérum de olhos, antes do creme do olhos resolveria", explica Sofia Cunha.

créditos: Daniela Costa

Questionário Maria Lima dos Santos

"Quais os pontos que gostava de melhorar?, questina Sofia Cunha. "Hidratação, rugas/linhas de expressão e manchas", é a resposta.

créditos: Maria Lima dos Santos

Qual o veredito sobre o estado da nossa pele? Hidratação (média) e textura (64%) são as áreas do rosto mais preocupantes e que, por apresentarem pontuações mais baixas, necessitam de cuidados prioritários através de uma rotina de beleza reforçada.

créditos: Maria Lima dos Santos

“É uma desidratação bastante geral e que pode ser provocada por muita coisa”, refere sobre as zonas a vermelho, apontado o período pós-férias, insónias ou stress como as principais causas. “Também pode ser porque esteja a necessitar de acrescentar água à sua rotina de rosto, e algo que faça uma boa manutenção da barreira da pele é essencial. Ao mantermos a barreira da pele impedimos que a água evapore com tanta facilidade.”

Tendo em conta que desidratação estava entre uma das principais preocupações, este resultado não foi especialmente surpreendente. O que mais surpreendeu foi o facto de o diagnóstico salientar a textura da pele – que no meu caso se insere no tipo mista e fina - com uma das áreas do rosto que necessita de algumas melhorias ligeiras. Apesar de esta nunca ter inspirado qualquer tipo de preocupação na idade adulta ou que fosse extremamente aparente a olho nu, o Skin Scanner identificou, a azul, alguns poros entupidos na zona do nariz e das bochechas e que necessitam de especial atenção.

créditos: Maria Lima dos Santos

Uma boa notícia prende-se com o facto de o aparelho não ter detetado nada ao nível das manchas, uma das principais preocupações dado o meu diagnostico de melasma. Outro ponto positivo vai para o facto de a pele apresentar uma boa resistência à sensibilidade. “Isto é bom porque pouca sensibilidade significa poucas reações.”

Em relação à zona do contorno dos olhos, o diagnóstico foi bondoso atribuindo-me uma boa pontuação em cada um dos parâmetros avaliados. Os papos são praticamente inexistentes (93%) e as rugas/linhas finas não necessitam de atenção (80%), o que me tranquilizou tendo em conta que este era um aspeto que gostava de melhorar no rosto. Apesar de as olheiras não inspirarem grande preocupação, uma vez que obtiveram 72% em 100%, Sofia Cunha faz uma análise mais profunda, alertando para um ligeiro congestionamento e alguma acumulação de líquidos nesta zona que, com a ajuda de tratamento adequado, podem ser drenados.

O aconselhamento personalizado

A última fase do diagnóstico termina com um aconselhamento personalizado e presencial, neste caso feito por Sofia Cunha. Aqui, a especialista de skincare irá sugerir os produtos que melhor se adaptam à nossa rotina de beleza e estilo de vida de forma a tratar as áreas que inspiram mais cuidados.

Uma vez que já temos uma rotina de beleza definida – composta por sérum facial, creme de contorno de olhos, protetor solar e creme com cor -, Sofia Cunha explica que para tratar o problema da desidratação é necessário incorporar um novo passo: um segundo sérum que deverá ser aplicado antes do sérum habitual. “A maior parte das pessoas preocupa-se em fazer máscaras [faciais], que são um produto SOS e não uma rotina”, elucida.

Para dizer adeus à acumulação de líquidos na zona das olheiras, a sugestão passa por um sérum de olhos com a chamada "esfera" uma vez que "arrefece o contorno ocular e vai provocar uma vasoconstrição: os vasos apertam, o líquido em excesso é drenado e toda esta zona é aliviada”.

As principais conclusões

Dos sete parâmetros analisados, Sofia Cunha explica que nenhum é mais importante do que o outro e que o objetivo principal deste diagnóstico é responder às necessidades especifícas do cliente e passar-lhe a mensagem que a prevenção é chave quando se fala em cuidados da pele.

A componente humana, enquanto parte integrante deste diagnóstico, é fundamental uma vez que permite uma interpretação mais profunda e precisa dos resultados apresentados pelo dispositivo e quais as áreas do rosto e dos olhos que inspiram mais cuidados.

O facto de a especialista também estar connosco fisicamente e poder analisar de perto, e a olho nu, a nossa pele traz uma componente mais real e autêntica a este processo de diagnóstico. Isto, combinado com o seu know-how, permite ainda que nos seja prestado um tipo de aconselhamento mais personalizado e exato do tipo de produtos que a nossa pele efetivamente precisa para voltar a estar no seu melhor e de que forma estes podem ser introduzidos na nossa rotina de beleza.

O que fazer em termos de skincare no pós-férias

Pedimos a Sofia Cunha para nos dar algumas dicas para cuidar da pele quando voltarmos de férias. Estes são os pontos que considera mais importantes:

Fazer uma exfoliação para remover quaisquer células mortas na pele;

Fazer uma boa limpeza diária;

Apostar num tratamento de regeneração para combater qualquer agressão a que a pele possa ter estado exposta;

Apostar na hidratação. Uma opção são as máscaras noturnas que se colocam depois da rotina noturna e retiramos de manhã.

O SAPO Lifestyle fez o teste de diagnóstico a convite da Lancôme.