Lewis Capaldi poderá vir a terminar a sua carreira no mundo da música devido ao síndrome de Tourette.

O músico, que revelou em setembro do ano passado ter sido diagnosticado com a doença, abordou o tema e as dificuldades que tem vindo a sentir no documentário 'How I’m feeling now' - produzido pela Netflix.

"O tique que tenho piora quando me sento a tocar piano. É fisicamente doloroso", confessou Lewis Capaldi, de 26 anos, que em fevereiro deste ano teve um ataque de tiques a meio de um concerto em Frankfurt, Alemanha, tendo contado com o apoio arrepiante dos fãs.

"Fico sem ar e as minhas costas doem-me muito, quando tento fazê-lo, o que é muito assustador. Fico desorientado, sinto como se algo estivesse a acontecer na minha cabeça e começo a transpirar. Todo o meu corpo começa a fazer o que o meu ombro faz e começo a ter convulsões. Sinto que vou ficar assim para sempre ou morrer", descreve, referindo-se ao síndrome de Tourette, ansiedade e ataques de pânico.

Ainda no mesmo documentário, o músico admite que a fama, a popularidade e a exigência emocional que o mundo da música tem associado podem agravar a sua condição e ser no momento prejudiciais.

A síndrome de Tourette, recorde-se, "é uma perturbação neurológica crónica que se traduz na presença de determinados tiques", realça a clínica CUF.