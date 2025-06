Por definição o AVC - Acidente Vascular Cerebral - resulta do entupimento ou rotura de artéria cerebral e manifesta-se por um defeito neurológico - alteração da fala, diminuição da força ou defeito sensitivo - regra geral em metade do corpo e cujos sintomas duram mais de 24 horas.

Na investigação e no tratamento dos acidentes vasculares é crucial a chegada atempada do doente a um centro onde existam os meios para desempenhar estas duas funções.

A situação em Portugal melhorou de forma significativa a partir do momento em que foi criada a via verde do AVC que permite direcionar o doente para o Hospital mais próximo, onde podem ser iniciados os procedimentos necessários.

Contudo, continua-se a assistir, por vezes, à chegada tardia dos doentes, muitas das vezes porque os próprios ou familiares desvalorizam os sintomas. No contexto atual de pandemia, esta desvalorização tem-se agravado, devido, em parte, ao receio das pessoas em contrair a Covid-19 numa unidade de saúde. Acontece que as unidades de saúde instituíram circuitos e protocolos para segurança de todos, pelo que não faz sentido adiar a ida ao Serviço de Urgência por receio de contágio.

Quais as consequências que podem advir do atraso no tratamento do AVC?

Todo o doente com suspeita de AVC deve ser avaliado do ponto vista clínico e imagiológico, uma vez que é a única forma de distinguir os acidentes isquémicos dos hemorrágicos, bem como de outras doenças do sistema nervoso central que se instalam de forma aguda.

Muitos doentes diabéticos no contexto de um AVC, podem apresentar níveis inusitadamente elevados de glicémia que poderão ter um feito nocivo sobre a lesão aguda e que carecem de tratamento endovenoso.

Da mesma forma os valores de tensão arterial podem aumentar de forma significativa nas primeiras horas dos AVCs, necessitando de controlo apropriado

Um dos grandes avanços recentes no tratamento dos acidentes vasculares isquémicos, são os tratamentos endovasculares com a utilização de medicamentos que dissolvem ou dispositivos que retiram mecanicamente o coágulo que obstrui a circulação. Ora acontece que a janela temporal para início da terapêutica é apertada, ou seja, 4 horas e meia, desde o início dos sintomas. É também conhecido, que quanto mais precocemente forem iniciadas estas terapêuticas, melhor o resultado final na recuperação do doente.

Alguns acidentes vasculares cerebrais, poderão ter indicação cirúrgica urgente, podendo ser esta a única terapêutica possível para assegurar a sobrevivência do doente

Um artigo do médico Vasco Salgado, neurologista no Hospital CUF Cascais, Hospital CUF Sintra, Clínica CUF Belém e Clínica CUF S. Domingos Rana.