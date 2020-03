Apesar dos notáveis progressos na abordagem dos doentes com esta patologia, em especial na fase aguda, a implementação da Via Verde AVC, o internamento em Unidade de AVC, a terapêutica de reperfusão (fibrinólise e terapêutica endovascular) e a introdução de novos anticoagulantes na prática clínica, que permitiram uma redução de cerca de 40 por cento da mortalidade por AVC entre 2011 e 2015, a cada hora três portugueses sofrem um AVC, sendo que um deles morre e outro ficará com sequelas incapacitantes.

Ainda que o tratamento na fase aguda seja de extrema importância, o tratamento dos doentes com acidente vascular cerebral vai para além da fase aguda. É também importante a prevenção e tratamento de complicações, a prevenção de recorrência e, fundamentalmente, o investimento na reabilitação.

A prevenção de complicações começa na fase aguda com aplicação de medidas para evitar o tromboembolismo venoso, a identificação precoce de existência de disfagia (dificuldade em engolir) e o controle dos valores de pressão arterial e glicemia.

A prevenção de recorrência começa com o tratamento antitrombótico, sempre que indicado, iniciado na fase aguda, mas prolonga-se para além deste período, para o resto da vida. Adicionalmente a adoção de estilo de vida saudável: praticar exercício físico regular; não fumar; não consumir bebidas alcoólicas em excesso; adotar uma dieta pobre em gorduras e sal; e ainda o controlo de fatores de risco vascular, vigiando e mantendo dentro dos valores-alvo a glicemia e a pressão arterial, a correção de dislipidemia (desregulação dos níveis de lípidos no sangue) e a manutenção de terapêutica antitrombótica adequada.

Luísa Fonseca, especialista em Medicina Interna créditos: SPMI

A reabilitação tem um papel essencial no tratamento do doente com AVC, sendo por vezes relegada para segundo plano. A reabilitação é indispensável no processo de recuperação precoce dos défices e na preparação para a reintegração social do doente. Tem início nos primeiros dias, ainda durante a permanência na Unidade de AVC/enfermaria. Nesta fase é importante a identificação dos défices, de modo a evitar complicações graves, no caso de serem ignorados. Por exemplo, é de extrema importância identificar as alterações da deglutição, pelo que a todos os doentes com AVC deve ser feito o teste de disfagia nas primeiras 24 horas, ou assim que é iniciada a alimentação.

A não identificação com prevenção deste défice pode levar a episódios de aspiração silenciosa com posterior evolução para pneumonite/pneumonia de aspiração, que no caso do doente com AVC, já debilitado, poderá ter consequências catastróficas.