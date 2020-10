Sente dores nas costas? As dores de costas podem estar relacionadas com o dia-a-dia, com o tempo prolongado em pé ou em frente a um computador, o que o leva a adotar uma postura incorreta.

Muitos exercícios e métodos como o Pilates são ferramentas úteis para melhorar a postura. Estes ajudam a corrigir desequilíbrios, aumentam a amplitude do movimento articular, diminuem a hipertonicidade muscular e mantêm o comprimento funcional dos músculos.

No entanto, a Personal Trainer Sara Batista aconselha a fazer uma pausa de 10 minutos do seu dia, para ativar músculos profundos e trabalhar a mobilidade da sua coluna. Em casa ou num jardim, apenas precisa de um colchão ou se tiver no trabalho, de uma parede.

Veja o plano

Os exercícios apresentados têm o propósito de ajudar a melhorar a sua postura. Se tiver problemas na coluna, tais como hérnias discais, osteófitos, espondilolistese ou outros, alguns dos movimentos podem não ser indicados para si. Consulte um profissional de saúde e/ou de exercício físico para o aconselhar.

Em todos os exercícios tem de manter a coluna longa e o abdominal contraído (sensação de apertar ligeiramente um cinto à volta da cintura, levando o umbigo em direção das costas).

Preparada (o)?

Um treino de Sara Batista, Personal Trainer e Instrutora de Pilates no Fitness Hut, Grupo VivaGym.