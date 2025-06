Comprar bem: o poder das marcas próprias. Onde encontrar as melhores nos supermercados? Contamos-lhe tudo

Hoje, as marcas próprias fazem parte das rotinas de quem faz compras atentas, gosta de experimentar e sabe que qualidade e preço justo podem ser mais do que uma ficção ou uma mera promessa.

Durante anos, as marcas próprias de supermercado, ou também como as conhecemos, as “marcas brancas” eram o parente discreto nas prateleiras, embora com qualidade e a um preço mais baixo. Aos poucos, ganharam o merecido lugar no carrinho de compras, na despensa, nas preferências e até nas conversas sobre “onde é que compraste isto?” ou “que bela surpresa esta marca, não conhecia”. Uma mudança que Portugal acompanhou. No fundo, estas marcas fazem parte da rotina de quem quer poupar no supermercado sem abdicar de qualidade.

Da discreta presença ao protagonismo

A evolução destas marcas próprias junto da preferência dos consumidores é uma história digna de destaque. De embalagens modestas e pouca variedade, ainda na década de 1990, passaram com o início do século XXI, a ganhar notoriedade, especialmente em momentos de maior aperto nas carteiras dos consumidores. Na última década, a mudança consolidou-se: o consumidor português amadureceu, tornou-se mais exigente e mais informado. Também procura produtos inovadores, com identidade própria e respeito pelo ambiente. Hoje, o leque de marcas próprias presentes no nosso mercado oferece opções para todos os estilos de vida: sem glúten, sem lactose, vegetarianas, biológicas, sustentáveis, entre tantas outras opções.

Uma tão grande variedade que nos permite encher o carrinho com marcas próprias — e, na verdade, muitas famílias já o fazem.

Razões de peso para escolher marcas próprias

No presente, as melhores “marcas brancas” de supermercado já não se limitam a imitar — criam.

Enquanto consumidores sabemos que o preço mais acessível se mantém como uma das principais razões para a compra. Ao reduzirem os custos com publicidade e distribuição, estas marcas conseguem oferecer produtos mais baratos, mas com qualidade semelhante às marcas nacionais. É o equilíbrio perfeito entre poupança e confiança.

Também como consumidores, sabemos que procuramos produtos pensados ao nosso estilo de vida e da nossa família. Na prática, estas marcas surgem alinhadas com o que realmente querem. Não é um acaso, é fruto de muito trabalho, investigação e desenvolvimento de produtos. Estes são pensados com base em estudos de mercado, feedback direto, testes rigorosos — e isso nota-se nos detalhes. Desde o sabor, aos ingredientes, à facilidade de uso.

A segurança alimentar é um fator que, hoje, privilegiamos. As marcas próprias também se afirmam como uma alternativa segura às marcas nacionais. A confiança que conquistaram não é fruto do acaso. Muitos destes produtos são feitos pelos mesmos fabricantes das marcas de renome, com os mesmos critérios de segurança e qualidade. Mas com preços mais amigos da carteira.

O compromisso com a qualidade e com o local

E onde entra o hipermercado E.Leclerc nesta história de sucesso das marcas próprias? Em Portugal, a insígnia francesa tem vindo a consolidar o seu espaço precisamente por acompanhar aquilo que os consumidores procuram: simplicidade, transparência e bons produtos a preços justos.

Como vimos, consumidores informados procuram produtos sujeitos a critérios rigorosos de segurança, nutrição e sustentabilidade. Há que saber o que levamos para casa: a origem do produto, o que contém, como e em que circunstâncias foi feito.

Os 15 compromissos da Marca Guia E.Leclerc 1. Contribuir para uma alimentação equilibrada;

2. Reduzir os aditivos alimentares;

3. Suprimir as substâncias indesejáveis;

4. Promover o fabrico em Portugal;

5. Reduzir a utilização de pesticidas;

6. Promover as boas práticas agrícolas;

7. Promover os produtos bio;

8. Promover produtos mais amigos do ambiente;

9. Utilizar óleo de palma 100% certificado;

10. Utilizar 100% de celulose certificada;

11. Promover produtos de pesca sustentáveis;

12. Reduzir o impacto do plástico;

13. Garantir boas condições de trabalho;

14. Contribui para o bem estar animal;

15. Lutar contra o desperdício.

Outro ponto ao qual o E.Leclerc está atento prende-se com o compromisso ambiental. Há metas claras, como garantir que todas as embalagens de plástico das suas marcas próprias sejam recicláveis até 2025. Há mais, como eliminar o que não é necessário, substituir materiais, redesenhar embalagens, apostar em matérias-primas responsáveis, como óleo de palma certificado, papel com selo FSC ou ingredientes de origem sustentável.

E porque consumir bem também passa por valorizar o que é feito em Portugal, o que nos é próximo e ligado às nossas tradições, o E.Leclerc valoriza a produção local com iniciativas como “O Sabor das Nossas Regiões” ou “Produto que é Nosso”. São produtos com identidade, muitas vezes feitos com saberes que vêm de longe — e que têm tanto de tradicional como de especial.

A vez às protagonistas

Olhemos para as verdadeiras protagonistas de toda esta história. Chamemos pelos seus nomes algumas das melhores marcas próprias de supermercado. O E.Leclerc Portugal oferece uma gama ampla e bem segmentada de marcas próprias, cada uma com um propósito e em respeito pelos pontos que referimos anteriormente.

Marca Guia: Trata-se da linha mais abrangente, com mais de 7.000 produtos. É ideal para quem quer fazer todas as compras no mesmo sítio, com confiança e sem surpresas. Inclui o programa "Conhecimento de Compra". Este, tem como objetivo ajudar as famílias a saber comprar melhor. Ou seja, a ser boas gestoras do orçamento familiar, a escolher os melhores produtos do ponto de vista nutricional, enfim a comprar bem.Neste sentido, o E.Leclerc tem apostado, no site e em todas as embalagens, em mais informação, nomeadamente a origem dos produtos, a sua composição e o Nutri-Score.

Nos Régions Ont du Talent: A marca francesa que celebra a tradição. Com mais de 500 especialidades, leva a “alma” dos produtos franceses às nossas mesas. Esta é uma viagem gastronómica autêntica através do território de um país conhecido pela sua cozinha e singularidade dos seus produtos.

Bio Village: Esta é a resposta da marca própria à crescente procura de produtos biológicos, com mais de 800 referências certificadas. Inclui opções para bebés e famílias que procuram uma alimentação mais natural, a preços justos. Frutas, legumes, gelados e sorvetes, ovos, sumos e chocolates, mercearia, numa gama completa, para quem quer produtos biológicos baratos, embora com elevado grau da exigência.

€CO+: Pensada para facilitar o dia a dia, esta gama oferece os essenciais que nunca podem faltar em casa — sempre com o preço mínimo garantido. São produtos práticos e acessíveis, mas que cumprem o mais importante: saber que estamos a fazer uma boa escolha. Porque, no fundo, poupar no quotidiano não tem de significar abdicar do que é realmente necessário.

Tradizioni d’Italia: Para os amantes da cozinha italiana, esta gama é uma delícia. Massas, molhos, azeites, tudo com o sabor e a alma da tradição italiana.

Contas feitas, a relação com as marcas mudou — e mudou para melhor. Há mais escolhas, mais informação e mais consciência. E quando encontramos marcas que acompanham esse caminho com coerência, o carrinho de compras deixa de ser só um gesto automático. Passa a ser também uma escolha com intenção.