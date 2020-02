A primeira regra a reter é que a base da alimentação deve incluir os alimentos em natureza e os minimamente processados, evitando o consumo de alimentos processados e em particular os ultraprocessados.

Depois, há que saber analisar o rótulo para lhe ler a lista de ingredientes. O primeiro sinal de alerta deve ser o número de ingredientes. Quanto maior, maior o grau de processamento, mais longe o alimento se encontra do seu estado “em natureza”, ou seja, de ser um alimento real.

Outro aspeto a reter, o facto dos alimentos figurarem na lista por ordem decrescente da quantidade em que estão presentes. Assim, quando sal, açúcar ou gordura ocupam os primeiros lugares da lista, são também alimentos a evitar o consumo.

Na declaração nutricional há que ter em atenção que, os valores aparecem por 100 g de alimentos e por porção. Devemos por isso olhar para o total da embalagem e verificar qual o peso total e quantas porções (doses) existem na embalagem.

Vejamos esquematicamente como descomplicar os rótulos alimentares: