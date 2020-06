“A Alimentação Saudável tem de cumprir três requisitos: Ser variada, equilibrada e completa” - Nutricionista Margarida Vieira

Enriquecer a alimentação simplificando-a. As duas premissas podem, aparentemente, viver em polos de compatibilidade. Contudo, o que Margarida Vieira, nutricionista, nos apresenta no seu livro “4 estações, 1000 combinações” (editora Nascente) é a fórmula que concilia uma alimentação mais rica e, em simultâneo, limpa do excesso de informação “vazia” que circula atualmente. Margarida Vieira dá-nos essa simplificação nos termos que acompanham a Alimentação Saudável e que cumpre três requisitos: “Variada, equilibrada e completa”.

É numa viagem de conhecimento, selecionando 50 alimentos e enquadrando-os nas respetivas estações do ano, que a Mestre em Nutrição Clínica e Doutorada em Estudos da Criança, nos convida a enriquecermos a nossa alimentação, reencontrando a sazonalidade (um morango saberá sempre melhor em agosto), derrubando mitos (porquê oito copos de água por dia?), afastando modas (não há superalimentos) e recordando-nos que é na complementaridade dos alimentos que reside a mais-valia. E isto partindo de uma prova elementar: Cada alimento é único nas suas características o que nos traz uma riqueza infinita à mesa.

Conversamos com Margarida Vieira e percebemos que no livro que entrega aos escaparates estão “muitos anos de trabalho”. Obra que nasce “da necessidade que tinha de investigar e de educar. Precisamos de cidadãos esclarecidos. Com isto temos uma sociedade mais responsável”, substancia a também criadora do site "Stop Cancer Portugal".

Uma das mensagens que nos transmite no seu livro “4 Estações, 1000 Combinações” é a de que não há superalimentos. Quer pormenorizar?

Não há superalimentos mas sim combinações poderosas de alimentos. É nessa sinergia nutricional entre diferentes alimentos que encontramos a sua capacidade funcional. Quando conhecemos os alimentos e entendemos as suas qualidades nutricionais, compreendemos que todos eles são únicos nas suas características. Nenhum alimento em si e isoladamente nos fornece todos os nutrientes essenciais.

Um dos aspetos a reter é que na alimentação temos combinações poderosas. Exemplo disto é a Dieta Mediterrânica e a sua capacidade preventiva face ao cancro, doenças coronárias e cardiovasculares.

Existe a tendência para considerar que a alimentação é um pouco como a medicação. As pessoas querem encontrar nos alimentos um medicamento e, como sabemos, a realidade não é esta.

O que, no fundo, temos de reter é que os conceitos base da nutrição são imutáveis. Ou seja, aquilo que podemos definir como alimentação saudável não muda com o passar dos anos. Contudo, a investigação aprofunda determinados aspetos.

Alimentação Saudável tem de cumprir três requisitos: Ser variada, equilibrada e completa. Se conseguirmos isso no prato, numa refeição, num lanche, por exemplo, temos uma alimentação saudável.

Pegando nas suas palavras, o que podemos entender por alimentação saudável?

O meu maior mentor e de quem fui aluna ainda nos anos de 1980, o Professor Emílio Fernando Peres, foi o pioneiro do curso de Ciências da Nutrição no Porto. Um homem com grande capacidade de comunicar, passava-nos conceitos basilares de forma muito simples. Um deles, o da Alimentação Saudável, tem de cumprir três requisitos: Ser variada, equilibrada e completa. Se conseguirmos isso no prato, numa refeição, num lanche, por exemplo, temos uma alimentação saudável. Mais tarde vim a dar a mesma disciplina do Professor Emílio Peres, Alimentação e Nutrição Humana. Na primeira aula passava estes princípios do meu mentor.

Margarida Vieira, autora do livro "4 Estações, 1000 Combinações", doutorada em Estudos da Criança, na especialidade de Saúde Infantil, pela Universidade do Minho.

Não obstante fazer o elogio da complementaridade entre os alimentos, também lhes marca bem a diferença. Não há alimentos iguais, certo?

É verdade, agora repare na riqueza que isto permite. Imagine que não gosta de laranja e adora quivi, procurando-o para ter um aporte de Vitamina C. As duas frutas são semelhantes e encontram-se no mesmo grupo na Roda dos Alimentos. Mas se me cingir apenas a uma delas, estou a cortar na diversidade que referi porque entre elas há gradientes muito diferentes de outros nutrientes como vitaminas, minerais, fibras e fitoquímicos. Ou seja, se por um lado não há superalimentos, por outro cada um dos alimentos tem o seu lugar na dieta humana. É esse o objetivo da alimentação saudável, a mistura de toda esta diferença.

Ainda neste contexto, acabamos por ver promovidos alimentos de outras latitudes. A distância carrega-os de uma carga quase mística. Será que precisamos de ir tão longe para encontrarmos o equilíbrio que foca?

Não me parece. Sou apologista dos produtos locais. Hoje em dia temos uma segurança alimentar muito boa, mesmo no que respeita à produção agrícola, temos uma legislação muito apertada. Por vezes, se a ´máquina` não funciona é porque não há fiscalização apertada. Por exemplo, em relação a produtos da América Latina, será que sabemos em que condições alguns deles são produzidos? Hoje fala-se muito da chia. Contudo, entre nós, temos ingredientes com as mesmas qualidades nutricionais da chia.

Ainda no campo do saudável. Podemos colocar os alimentos numa escala de muito ou pouco saudável?

Saudável não vem com a classificação de muito ou de pouco. A Comunicação Social passa muito essa mensagem. “Aquilo é muito saudável”, “não faças isso porque é pouco saudável”. Um erro. Ou é saudável, ou não é.

O meu objetivo com o livro que agora publiquei não é mostrar o que está errado, é dar uma oportunidade às pessoas que querem ler e aprender.

No que respeita à alimentação, foca no seu livro uma “espécie de aprendizagem coletiva” e arrisca mesmo a chamar de “patetas” algumas formas de promoção nutricional. Estamos perante riscos?

Algumas são patetas, outras podem passar para outra categoria. Não quis ser muito agressiva, mas, convenhamos, há mensagens que são perigosas. O meu objetivo com o livro que agora publiquei não é mostrar o que está errado, é dar uma oportunidade às pessoas que querem ler e aprender. As pessoas não aprendem pelo “não”, antes mostrando como se faz. O meu doutoramento foi na área dos Estudos da Criança. Devemos pensar como as vamos educar e fazê-lo é mostrar-lhes um caminho. É um grupo vulnerável, mas interessante, porque são eles que têm o futuro deste país.

Exatamente e dois grupos particularmente sensíveis quando tocamos em questões alimentares são as crianças e os jovens. As nossas crianças estão com excesso de peso. É sinal de que temos descurado a alimentação dos mais novos?

Há famílias que têm uma dinâmica muito saudável. Não sinto isso como uma questão social ou económica. Não posso generalizar. Tenho de falar pela minha experiência e, na minha prática clínica e escolar, encontro muitos pais preocupados, a quererem mudar, um fator que não está relacionado com a classe social. A minha tese de doutoramento centrou-se no desenvolvimento de um programa educativo para a prevenção da obesidade. E, digo-lhe, os resultados foram extraordinários. Não pensaria alcançar tanto. Não pensava, à partida, que estando 45 minutos com pré-adolescentes, conseguiria mudar alguma coisa, mas isso aconteceu, nos comportamentos e na antropometria. Todas aquelas crianças e famílias estavam focadas na mudança. O que é necessário é que isso continue.