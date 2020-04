Repare, no que respeita à alimentação, há ansiedade por parte das pessoas. Estas procuram uma espécie de fórmula mágica para resolver os seus problemas, para atingir um objetivo. Na prática, querem uma resposta simples e rápida para resolver os problemas da alimentação quando, na realidade, devem comer nas proporções certas e de forma variada.

Sementes de chia.

Estamos no âmbito das modas alimentares?

Tem havido uma vaga de modas em torno de superalimentos específicos. Em poucos anos, assistimos à ascensão e queda de alimentos elevados ao estatuto de “super”, como as sementes de chia que, face ao consumo muito elevado, se percebeu poderem ter efeitos prejudiciais. O mesmo podemos afirmar em relação à linhaça, às bagas de goji, ao abacate, só para citar mais um trio de exemplos.

A Cláudia referiu a diversidade alimentar. Como se consubstancia?

Há uma mensagem que é preciso passar, a alimentação tem de ser de base vegetal. Mais de 75% dos alimentos que ingerimos têm de ser vegetais. Não estou a dizer que temos de praticar uma dieta vegetariana. No Ocidente privilegiamos muito os alimentos de origem animal, quando devemos, sim, enfatizar os vegetais. Acresce que muitas vezes estamos a consumir superalimentos que, sequer, são produtos locais. Logo, estamos aqui a falar de sustentabilidade alimentar e de escolhas mais racionais.

Desvalorizamos muito a nossa gastronomia tradicional que é muito rica nos produtos de origem vegetal e, muitas vezes, pervertemos essa dieta e comprometemos a alimentação equilibrada.