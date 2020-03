É assim tão importante contar calorias?

Não é de todo importante contar calorias. Até porque o que interessa não são as calorias, mas o valor nutricional dos alimentos. Uma Coca Cola Zero não tem calorias, mas tem alguma coisa que interesse do ponto de vista nutricional? Induz saciedade? Fornece alguma substância com impacto positivo no organismo? Vamos ingerir alimentos só porque têm zero calorias?

Porções de alimentos dos diferentes grupos alimentares (ingestão média diária para um adulto): Quatro porções de carne/pescado/ovos (120 g diários). Sete a oito porções de cereais (três pães, 70 g de arroz / massa (em cru), 125 g de batata). Quatro porções de hortícolas (aproximadamente 300 a 350 g). Três peças de fruta. Uma a duas porções de leguminosas (25 a 50 g secas, 80 g depois da demolha). Duas porções de gorduras e óleos (duas colheres de sopa de azeite. Duas a três porções de lacticínios (um copo de leite, um iogurte líquido, 30 g de queijo).

E vamos deixar de comer outros alimentos porque na nossa ideia têm, aparentemente, muitas calorias? Devemos escolher os alimentos com base na sua densidade nutricional (não confundir com energética). É preferível comer um bom prato de meia desfeita de bacalhau com grão e hortícolas, do que uma gelatina light com zero calorias. E os exemplos nesta matéria seriam muitos…

Não devemos contar calorias, devemos contar porções de alimentos dos diferentes grupos alimentares e ingerir diariamente essas porções adequadas a diferentes grupos [ver quadro].

Em relação aos hortícolas, por exemplo, desafio as pessoas a pesarem 350 g para observarem qual é o volume obtido e fazerem o mesmo exercício em relação à carne.

Uma alimentação de elevada densidade nutricional, permite nos comer uma enorme quantidade de comida.

Claro que se quisermos comer bolos, bolachas, doces, salgados, o limite é muito apertado, pois estes são alimentos nos quais com um peso muito pequeno, temos muita energia. Mas, qual é o valor nutricional? Zero.

A promoção das dietas é atualmente um negócio?

Sim, as dietas são um negócio. Como referi antes, se tivermos um "rótulo", é mais fácil aderir. Acresce que as pessoas procuram fórmulas mágicas, não procuram mudar hábitos e comportamentos.

Finalmente, como saber resistir à ditadura das dietas?

Neste ponto, indo ao encontro do que já referi, fazer uma alimentação de base vegetal, optar por alimentos frescos, no seu estado mais próximo da natureza. Cozinhar em casa, evitando comprar pronto ou processado. Não se prende, apenas, a questões de saúde, mas também com a sustentabilidade do planeta.