Em 2018, a revista científica The Lancet publicou um estudo que defendia que indivíduos que bebiam vários copos de leite por dia viam reduzir o risco de certas doenças. Até que ponto temos no leite este aliado contra a doença?

Lacticínios (consumo de 2 a 3 porções diárias): Cada item abaixo corresponde a uma porção: 1 copo de leite

1 iogurte líquido/2 iogurtes sólidos

2 fatias de queijo (40 g)

50 g de queijo fresco (1/4)

100 g de requeijão (1/2)

Podemos citar muitos estudos que procuram avaliar a interação entre o consumo de diferentes alimentos e a saúde. No entanto, há que recordar que esta associação nunca deve ser feita de forma isolada, considerando um único alimento, pois como já referi a alimentação refere-se sempre a um conjunto de alimentos.

Acresce que estes efeitos do consumo de leite na saúde dependem muito dos alimentos com que são comparados, mostrando mais uma vez a evidência, que quando comparamos o consumo de leite com carnes vermelhas ou processadas e bebidas açúcares, os resultados são favoráveis, mas quando comparamos com alimentos de origem vegetal são menos favoráveis.

Leite gordo, meio gordo ou magro. Será que é no meio que está a virtude?

A evidência científica mais recente refere que de facto não parece existir benefício no consumo de lacticínios magros, porque tudo depende do que é o consumo alimentar geral do indivíduo. O leite gordo tem 3 g de gordura por 100 ml, contra quase 0 no leite magro. É uma diferença muito pequena. Não há vantagem em ingerirmos leite magro se de seguida consumimos um bife de vaca que pode ter 20 ou 30 g de gordura; ou se apesar do leite magro que bebo, de seguida ingerir um refrigerante. Fará pouco sentido cortar na gordura do leite se outros aspetos do meu padrão alimentar são desequilibrados.

A evidência científica mais recente refere que de facto não parece existir benefício no consumo de lacticínios magros, porque tudo depende do que é o consumo alimentar geral do indivíduo.

Não é um contrassenso termos leites sem lactose?

A intolerância à lactose, afeta uma percentagem significativa da população adulta. Esta é uma das vantagens da tecnologia, para quem gosta de leite e quer continuar a tê-lo na sua alimentação, poder usufruir dele sem as consequências da sua condição de intolerante.

Numa perspetiva do consumidor, o que devemos de considerar como importante quando lemos um rótulo numa embalagem de leite?

O leite tem sempre a mesma composição, variando apenas na quantidade de gordura. É um alimento com um grau mínimo de processamento que tem que ver apenas com a necessidade de nos garantir segurança do ponto de vista microbiológico. Não é um alimento processado ao qual são adicionados outros ingredientes, com exceção, nalguns tipos de leite o açúcar. Desta forma, esse será o único cuidado, o de confirmar que não estamos a adquirir leite com açúcar adicionado, o que só acontecerá para alguns produtos específicos. A grande maioria do leite que existe no mercado é leite. Nada mais. Comprar leite de origem nacional também será uma boa prática.

Se fizermos uma pesquisa em supermercados online vemos que dezenas de tipos de leites. Um dos públicos visados é o infantil, por exemplo com leites de crescimento. Há razão para consumir estes leites, ou é uma forma de as marcas manterem a chama acesa para o consumo de leite em diferentes etapas do crescimento?

Os leites de crescimento não têm grandes vantagens. Normalmente são enriquecidos em ferro, o que faz pouco sentido num alimento como o leite. Se as crianças fizerem uma alimentação equilibrada, e este deveria de ser o princípio, não é necessário suplementação. É também comum a substituição de gordura animal [própria do leite] por gordura vegetal. Como referi há pouco, a quantidade de gordura (mesmo no gordo e ainda que saturada) é baixa, não faz sentido substituí-la, considerando naturalmente o leite no contexto de uma alimentação equilibrada.

A maior preocupação com estes tipos de leite é terem açúcares adicionados ou, na ausência destes, edulcorantes que promovem a apetência para o sabor doce que nos irá condicionar para o resto da vida em termos de hábitos alimentares.

Os leites de crescimento não têm grandes vantagens. Normalmente são enriquecidos em ferro, o que faz pouco sentido num alimento como o leite.

Porque chamamos leite a bebidas vegetais?

Chamamos leite porque procuram mimetizar o leite em termos de aparência, forma de consumo e valor nutricional. São, tal como o leite sem lactose, uma alternativa para quem tem problemas de intolerância. Também constituem uma alternativa para os indivíduos que optam por uma alimentação sem produtos de origem animal. A sua principal vantagem é o tipo de gorduras que têm, sendo que, volto a referir a alimentação como um todo deve ser equilibrada e não se resolve com apenas um alimento.

Em concreto, sobre estas bebidas, são verdadeiramente um bem alimentar essencial?

Não diria que são um bem essencial, assim como o leite também não é.