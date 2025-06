Com a chegada do bom tempo, os passeios ao ar livre tornam-se mais frequentes e os momentos em família estendem-se a jardins, praias e parques. Cães e gatos, naturalmente, fazem parte desses momentos, acompanhando os tutores nas suas aventuras. No entanto, há um aspeto que muitos desconhecem: os animais também estão sujeitos aos efeitos nocivos do sol. Para a Kiwoko, especialista em bem-estar animal, “é essencial sensibilizar os tutores para a importância da proteção solar nos patudos”.

“À semelhança dos humanos, os animais podem sofrer queimaduras solares e desenvolver problemas de pele associados à exposição excessiva aos raios UV. Em casos mais graves, podem surgir lesões malignas. Proteger a pele dos nossos patudos deve ser parte da rotina de cuidados, especialmente no verão”, sublinha Elena Diaz, Médica Veterinária na Kivet, as clínicas veterinárias da Kiwoko.

A mesma fonte deixa-nos alguns conselhos para uma correta proteção solar dos animais:

Escolher o produto adequado: nunca use protetor solar humano

O protetor solar utilizado por humanos pode conter ingredientes tóxicos para os animais, como o óxido de zinco. Por isso, deve-se utilizar exclusivamente produtos formulados especificamente para cães e gatos. Estes são dermatologicamente testados, hipoalergénicos, seguros em caso de lambedura e adequados para as necessidades da pele animal. Em caso de dúvida, o melhor é falar com o médico veterinário.

Aplicar nas zonas certas: nariz, orelhas, barriga e zonas com pouca pelagem

Algumas partes do corpo dos animais são mais suscetíveis aos raios solares, como o focinho, as orelhas (sobretudo as pontas), a barriga e as áreas com menos pelo ou mais claras. Aplique o protetor solar cerca de 15 minutos antes da exposição e reaplique ao longo do dia, especialmente após banhos, contacto com água ou períodos prolongados ao sol. A aplicação deve ser feita com cuidado e, de preferência, quando o animal estiver calmo.

Evitar o sol nas horas de maior intensidade

Mesmo com protetor solar, a exposição solar direta deve ser limitada entre as 11h00 e as 16h00 – as horas mais críticas em termos de radiação UV. Nestes períodos, prefira manter o seu patudo à sombra ou em casa. Passeios e atividades ao ar livre devem ser feitos de manhã cedo ou ao final do dia, quando o sol está menos intenso.

Estar atento a sinais de alerta

Após a exposição ao sol, esteja atento a sinais como vermelhidão, descamação, comichão ou feridas na pele. Caso o animal manifeste desconforto ou alterações na pele, deve ser avaliado por um veterinário. A prevenção e a deteção precoce são fundamentais para evitar complicações.