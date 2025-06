Começou o julgamento do caso que coloca os Anjos contra Joana Marques. A primeira sessão decorreu na terça-feira, dia 17 de junho, no Palácio da Justiça, em Lisboa, e os queixosos explicaram, por fim, o alegado impacto emocional e financeiro que foi causado pela humorista.

Durante a audiência, Nelson Rosado afirmou: "Para se fazer bom humor não é preciso falar mal de ninguém. Defendo a liberdade de expressão, mas não posso prejudicar ninguém." No entanto, acrescentou também que "acredita que Joana Marques não tivesse a noção do que o vídeo poderia ter causado", segundo descreveu o Observador.

Ainda durante a presença no primeiro dia do julgamento, Sérgio Rosado partilhou que "teve uma crise de acne" provocada pelo stress, dizendo ainda que se refugiou no desporto e "para não entrar uma depressão" decidiu "fazer uma prova de triatlo".

Segundo indicou a SIC Notícias, paralelamente, um dos cantores diz ter sofrido um derrame ocular e que teve de tomar medicação para a ansiedade.

"Lamento estar-vos a fazer perder o vosso tempo"

Logo à chegada ao tribunal, Joana Marques falou com os jornalistas e lamentou este desfecho. "Lamento estar-vos a fazer perder o vosso tempo, acho que estamos todos a perder tempo útil. [...] O tempo do tribunal podia ter sido aproveitado para outras questões. Foi prometido que hoje ia saber-se as coisas graves que se passaram e eu venho na espectativa de descobrir também", disse a humorista.