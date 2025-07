A trágica morte de Diogo Jota, aos 28 anos, e do irmão, André Silva, aos 25, chocou o país e deixou o mundo do desporto de luto. Várias personalidades reagiram à notícia, como foi o caso de Tânia Ribas de Oliveira.

Nas redes sociais, a apresentadora da RTP deixou uma reflexão sobre a vida e uma palavra de conforto às pessoas que sentiram - e continuam a sentir - esta dor na pele.

"Já tudo foi dito quando, na realidade, nem há palavras. O Diogo e o André perderam a vida com 28 e 25 anos, respetivamente. No auge da vida, quando tudo é possível e quando somos absolutamente imortais", começa por referir.

"Todas as circunstâncias são trágicas e inesperadas e não há forma de não nos pormos imediatamente no lugar dos pais, da Rute, dos três filhos pequeninos, dos amigos próximos. A vida é um sopro, por vezes leve, por vezes pesado, por vezes rápido e por vezes duradouro. Mas é um sopro. Façamos da nossa vida o melhor que soubermos e respeitemos, sempre, a dor do outro", continua.

"Que descansem em paz e que a vida se encarregue de dar sentido à vida de quem verdadeiramente os ama e conhece e que fica. Muita força, um enorme abraço de um país inteiro que hoje os homenageia em choque. É injusta a vida? Sim, muitas vezes é. Muito injusta. Muita coragem e amor é o que desejamos todos, a todos. A todos os pais, mulheres e maridos e filhos e amigos que perdem inesperadamente ou não quem mais amam neste mundo", completa.

Recorde-se que Diogo Jota e André Silva perderam a vida na madrugada desta quinta-feira (3 de julho) num acidente de carro perto de Palacios de Sanabria, sentido Benavente, em Espanha. Há suspeitas de que o despiste tenha sido causado pelo rebentamento de um pneu, contudo, as causas oficiais do acidente ainda estão por apurar. O veículo, um Porsche, ficou irreconhecível não apenas devido ao embate, mas também ao incêndio.

Entretanto, a imprensa espanhola revelou que os familiares dos irmãos já foram ao Instituto de Medicina Legal de Zamora para identificação dos corpos (através de ADN).

O velório decorrerá na Capela da Ressureição, na freguesia de São Cosme, a partir das 16h00 de sexta-feira (4 de julho) e o funeral na manhã de sábado (5 de julho), na Igreja Matriz de Gondomar, terra natal dos jogadores.

Diogo Jota deixa três filhos menores de idade e a mulher, Rute Cardoso - seu amor de adolescência - com quem tinha dado o nó numa romântica cerimónia no final de junho.