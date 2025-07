Robert Plant, dos Led Zeppelin, foi uma das muitas personalidades que não ficaram indiferentes à trágica morte dos irmãos Diogo Jota e André Silva. Amanhã, dia 5, realiza-se o funeral.

Milhares de pessoas reuniram-se esta sexta-feira, dia 4 de julho, em Gondomar para prestar uma última homenagem aos irmãos Diogo Jota e André Silva. As portas da Capela da Ressurreição abriram-se ao público pouco depois das 16h, depois de uma manhã e início de tarde reservados para a família. O ambiente manteve-se sereno, em silêncio e carregado de emoção. Entretanto, o velório público já foi encerrado por hoje a pedido da família. Amanhã será o dia do enterro dos dois irmãos que perderam a vida na madrugada desta quinta-feira, 3 de julho, num acidente de carro que aconteceu em Espanha. No dia em que o país e o mundo se despedem de André e Diogo, houve mais uma homenagem que se destacou. Robert Plant, vocalista da reconhecida banda de rock Led Zeppelin, partilhou na sua página do X imagens do casamento de Diogo Jota e Rute Cardoso, que aconteceu há apenas 11 dias. A acompanhar as imagens, deixou as seguintes palavras: "Que perda trágica. O apagar de uma luz brilhante. Obrigada pela tua magia, Diogo". A missa de corpo presente será celebrada no sábado às 10h, presidida pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda. O cortejo fúnebre sairá depois em direção ao cemitério da freguesia. Anónimos e personalidades despediram-se dos irmãos Várias personalidades do desporto - mas não só - passaram pela Capela da Ressurreição, em São Cosme, Gondomar para se despedir de Diogo Jota e André Silva. Luís Montenegro foi o primeiro a comparecer logo da parte da manhã, seguindo-se o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. Também Jorge Mendes, empresário de Diogo Jota, Jota Silva, jogador do Nottingham Forest, André Villas-Boas, presidente do FC Porto, e Jorge Costa, diretor para o futebol dos portistas não faltaram ao velório.

Os jogadores de futebol perderam a vida num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha. As primeiras notícias davam conta de que o despiste poderá ter sido provocado por o rebentamento de um pneu, contudo, o caso será ainda investigado.

Diogo Jota deixa órfãos três filhos menos - dois meninos e uma bebé que nasceu em novembro - frutos do seu relacionamento de longa data com Rute Cardoso, com quem deu o nó a 22 de junho.