Aprender a dizer não é algo que todos deveríamos ter aprendido na infância. Em vez disso, a maioria de nós aprendeu a fazer o que nos mandavam, especialmente com pais, professores e outras figuras de autoridade. Na maior parte dos casos, obedecíamos por medo de sermos punidos ou pelo desejo inconsciente de agradar, ou de ser dignos do amor dessa pessoa

Decerto que se lembra de ter sido elogiado quando ia ao encontro das expectativas dos outros e de ser também repreendido quando não o fazia, era a diferença de ser ou não ser um “bom(a) menino(a)”. Curiosamente, muitos de nós carrega ainda este peso para a idade adulta.

Por outro lado, não raro, fomos observando os nossos pais a serem subservientes para com os outros e alguns de nós tivemos que lidar com algum pai/mãe abusivo e dessa forma não lhes foi permitido dar opinião. E assim se foi desenvolvendo a nossa incapacidade de dizer que não.

Para além das razões submersas na nossa infância, no presente também podemos encontrar razões um pouco mais conscientes de entre as quais, uma das mais evidentes, é a nossa natureza de agradar aos outros. Custa-nos a ideia de os outros pensarem mal de nós e tendemos a agradá-los, a dizer que sim para não termos que lidar com o hipotético abandono do outro. Por isso, às vezes dizemos encontramo-nos a dizer sim às coisas, para evitar desiludir as pessoas ou porque queremos ser amados.

Muitas vezes, evitamos o Não porque não nos queremos sentir culpados pelo facto do outro ficar triste ao não ter obtido o sim que desejava, e como não gostamos dessa sensação evitamos dizer que não. Esta situação torna-se ainda é mais difícil quando alguém se oferece para fazer algo simpático por nós, mas nós não queremos essa ajuda.

Muitas vezes não dizemos que não por FOMO (Fear Of Missing Out - Medo de Perder Algo), já ouviu falar? Pois é, parece que alguns de nós pensamos demasiado no facto de que se dissermos que não, poderemos perder algo que esteja em jogo, assim... uma oportunidade incrível, que nem sabemos bem qual é. Algo do género: É se disser não a um convite para uma festa e os amigos se divertirem muito?!

E já agora não esquecer se calhar a razão que mais afeta a generalidade das pessoas, o medo de conflitos. Muitos de nós temos medo do conflito. Não gostamos que os outros fiquem com raiva de nós ou que nos critiquem. Portanto, evitamos dizer “não” quando receamos que isso nos coloque num conflito com o outro, seja um parceiro íntimo, um colega ou amigo, ou um chefe. Se repararmos bem, este evitamento por vezes estende-se também aos nossos filhos, uma vez que a sensação que tocamos, se dissermos que não. nos lembra um possível abandono.

Mas dizer sim a demasiadas coisas tem uma fatura a pagar

Ao longo do tempo tende a prejudicar as relações com os outros, por variadíssimas razões todas elas ligadas a estados emocionais internos, sentimentos e pensamentos que andam entre o sentir-se injustiçado porque o outro não nos dá o devido valor, sentir que não conseguimos dar conta de tanta tarefa que fomos aceitando,

Sentirmos que estamos sempre aquém das expectativas dos outros e pior do que tudo ficar com esses nãos dentro de nós. Nãos que, se não saírem pelo verbal, pela palavra a quem de direito, vão “implodir” no nosso mundo psíquico interno, provocando dores de cabeça, ansiedade, ulceras, etc

Quando dizemos sim a demasiadas coisas, temos de recuperar o tempo e o desgaste psíquico acumulados, noutro lado da nossa vida. Por isso, muitas pessoas acabam por se prejudicar a si mesmas colocando-se em segundo plano na vida, ao dormirem menos, ao adiarem interminavelmente a ida ao ginásio, etc.

A verdade é que todos temos dificuldade em dizer não às vezes. E às vezes é porque simplesmente, é difícil saber como dizê-lo. O importante é como de forma mais fácil e eficaz podemos cada um de nós, com os seus fantasmas aprender a dizer que não de forma mais frequente, respeitando-nos um pouco mais.

Então vou deixar aqui algumas sugestões para tentar colocar em prática, ajudando-o a esclarecer a sua tomada de decisão e a recusar com elegância, sem comprometer os seus próprios desejos e necessidades.

Entenda o seu não. Primeiro, seja honesto consigo mesmo sobre porque é deseja recusar algo. Será que o está a fazer porque efetivamente não quer fazer o que está em causa. Se sim então vá em frente! Mas não diga que não por desconforto ou evitamento porque aí o sim poderia significar uma oportunidade de se colocar à prova e ultrapassar os seus limites. Habitue-se a dizer somente não, sem se fazer acompanhar de uma série de justificações. A coisa mais simples que pode fazer é simplesmente recusar sem dar uma desculpa, ou sem se esconder nela. Pode dizer algo como "Infelizmente, isso não me dá jeito" ou "Vou ter que recusar." Depois, siga sem se sentir na obrigação de dar uma explicação. Comece a praticar com os Nãos mais simples.Pode ser muito assustador fazer esta mudança, então comece com algo pequeno, comece a dizer não aos pedidos, que claramente não vão funcionar para si. Aqueles que sabe com certeza absoluta que não quer dizer sim! Por exemplo, diga não a ir tomar café com um colega. Sempre que conseguir fazer isto quando o seu impulso seria dizer sim, já estamos a ganhar! Construa a partir daí, pode ser melhor fazer isso do que tentar dizer não a algo maior ou a alguém mais próximo de si. Ou comece com estranhos, diga não a algo com um estranho e depois aumente a sua confiança ao dizer não Praticar com essas pessoas vai construindo confiança para passar para os nossos “amigos”, familiares ou colegas mais difíceis. Se quer garantir que soa educado, introduza algo que mostre que está contente por lhe terem perguntado ou pedido. Pode ser algo como: "Agradeço a oferta, mas simplesmente não posso fazer isso agora." Ou "Sinto-me honrado por ter pensado em mim, mas infelizmente não vai dar." Não tenha pressa, não precisa responder imediatamente ao pedido de alguém. Muitas vezes sentimo-nos pressionados a responder imediatamente, e essa resposta é muitas vezes, sim, quando queremos dizer não. Assim, aprenda a dizer que necessita de mais tempo para dar uma resposta, algo tipo "Tenho que verificar a minha agenda e retorno a si" ou "Vou confirmar com o meu marido e digo-lhe algo ainda hoje".

Estas são algumas ideias que o podem ajudar a dizer não. Se tem dificuldade em dizer não, escolha algumas destas respostas e mantenha-as à mão. Utilize-as conforme necessário e provavelmente descobrirá que, com o tempo, dizer não se torna mais fácil. E quando diz não a mais coisas que não quer fazer, tem mais tempo e energia para se concentrar nas coisas que são mais importantes para si.

Esteja preparado, no entanto, para que as outras pessoas nem sempre gostam de ouvir um não como resposta. É aí que a persistência em dizer não se torna importante. Exige que tenhamos paciência connosco e com eles. Eles não estão habituados a ouvir um não vindo de si!

Ao longo deste processo de mudança é natural que se possa sentir culpado, ansioso, desapontado, portanto, reserve um tempo para lidar com todas as suas emoções. Com o tempo e a prática vai tudo melhorar. Precisamos de tempo, paciência e prática.

Se conhece alguém que poderia beneficiar de dizer não mais frequentemente, partilhe este episódio com eles. Simplesmente partilhar o link para este episódio pode ajudar alguém a sentir-se melhor e a crescer mais forte.

Lembre-se de que pode pedir ajuda. Ninguém é uma ilha. Todos nós lutamos contra o dia a dia e ficamos sobrecarregados ocasionalmente. Se acha que isso se tornou um problema para si, procure algum apoio.