O príncipe William e Kate Middleton deixaram uma mensagem de apoio à princesa Ana nas stories do Instagram.

A irmã do rei Carlos III marcou presença no primeiro evento real depois de ter sofrido um incidente e ter estado hospitalizada no mês passado.

Na rede social, os príncipes de Gales destacaram este regresso da princesa Ana aos deveres reais e escreveram: "É muito bom vê-la de volta". A mensagem foi assinada com as iniciais de William e Kate.

© Instagram