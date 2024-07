A princesa Ana fez a sua primeira aparição pública desde que esteve hospitalizada devido a uma concussão que sofreu no mês passado, na sequência de um acidente a cavalo. Tal aconteceu na sua casa em Gatcombe Park, recorda a imprensa internacional.

A princesa esteve num evento da Riding for the Disabled Association's (RDA), associação solidária que ajuda crianças e adultos com deficiência através da arte equestre.

Ana, sublinhe-se, é madrinha real da associação desde 1971. Em 1986 tornou-se presidente da mesma.