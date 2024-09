Atualmente, a produtividade é uma das maiores preocupações no mundo do trabalho, transversal a todas as áreas ou dimensões de empresas, desde grandes multinacionais, às PME ou até mesmo aos freelancers.

Especialmente com o teletrabalho, e nesta altura de agosto há muitas equipas que facilitam este formato, muitos são os trabalhadores que sentem uma crescente dificuldade em manter o foco com todas as distrações do lar; em comunicar com colegas que não estão consigo presencialmente; ou simplesmente em não se lembrar de todas as tarefas quando se estão a trabalhar múltiplos projetos simultaneamente.

Adotar as ferramentas certas, pode ser um grande passo para impedir que distrações ou falhas de comunicação baixem a sua criatividade. Por isso, deixo aqui cinco apps seguras e gratuitas – com funcionalidades diferentes – que podem ser uma grande ajuda para organizar o seu dia e tirar o melhor proveito dele.

Trello

O Trello é uma ferramenta de gestão de projetos, muito visual e intuitiva, que permite dividir cada projeto em pequenas partes e criar “cartões” para cada tarefa associada. Estes “cartões” podem ser organizados em várias colunas, representando, por exemplo, as várias fases de um projeto. Adapta-se ao trabalho individual (sendo útil para criar listas de tarefas associadas a cada projeto, por exemplo) ou em equipa, possibilitando a atribuição de tarefas a outros utilizadores. A aplicação é gratuita, embora existam planos pagos que oferecem funcionalidades adicionais.

Evernote

Pensado inicialmente para criar notas e lembretes, o Evernote é muito mais do que um simples bloco de notas digital, permitindo-lhe registar informação em formato de texto ou voz, guardar conteúdos, digitalizar documentos, entre várias outras funcionalidades. A versão base da ferramenta, destinada ao uso pessoal, é gratuita, com opções premium e business pagas.

Slack

O Slack é uma ferramenta de comunicação que facilita muito as conversas entre equipas, evitando as longas trocas de emails que acabam por se tornar confusas e difíceis de organizar, ou conversas por Whatsapp onde há várias outras distrações. Usando o Slack, todas as mensagens ficam organizadas e são pesquisáveis. Poderá criar diferentes canais em função dos projetos, departamentos da sua empresa ou clientes. A ferramenta oferece uma versão gratuita para pequenas empresas e versões pagas para equipas de maior dimensão.

Clockify

Muitas empresas/freelancers esquecem-se de contemplar o tempo que cada tarefa ocupa, quando apresentam um orçamento, acabando o tempo que se gastou, por não compensar o valor cobrado. O Clockify é uma ferramenta muito simples que lhe permite monitorizar o tempo que dedica a cada atividade ou projeto, podendo ajudá-lo a rentabilizar melhor o dia de trabalho e encontrar pontos de melhoria na sua produtividade. Pode ser usado individualmente, mas também para controlar os tempos de trabalho dos vários elementos de uma equipa. A ferramenta é totalmente gratuita.

BlockSite

Tem tarefas para acabar, mas as notificações do Instagram e do Whatsapp não param? Esta extensão gratuita para o Google Chrome permite-lhe bloquear o seu próprio acesso a determinados sites e apps para evitar distrações. Como funciona? Escolha os sites e apps a que não quer ter acesso enquanto está a trabalhar (o Facebook, por exemplo) e adicione-os ao BlockSite. Sempre que ativar o modo de trabalho, deixa de ter acesso a esses sites e ativa um cronómetro para que possa trabalhar em blocos de 25 minutos, seguindo o método Pomodoro para a gestão de tempo.