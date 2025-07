Luciana Abreu voltou a ser tema de conversa no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, da última sexta-feira, 27 de junho. Declarações recentes da atriz e cantora foram debatidas no programa de social, levando Joana Latino a revelar considerações impactantes e algo polémicas sobre o rosto da SIC.

"O meu coração está ótimo. Estou solteira, estou feliz, de muito bem com a vida, a adorar os meus 40 anos", disse Luciana Abreu num entrevista recente ao site Fama Show.

As declarações acima citadas foram o ponto de partida para que a comentadora Joana Latino partilhasse publicamente a sua opinião sobre a cantora e atriz.

"Adoro a Luciana, acho mesmo que é daquelas pessoas que nasceu no país errado sendo a artista que é", enalteceu, referindo-se a Luciana como uma artista multifacetada que acabou por não ter sorte nas pessoas que teve à sua volta - tanto na vida pessoal como no meio artístico.

"Sinto que a Luciana, ficou patente quando aqui veio como convidada, embirra profundamente comigo porque - acho que sei de onde é que isso vem -, o que mais me preocupa na Luciana é ela canalizar a energia, sobretudo no que diz respeito à vida pessoal, para zonas que não lhe fazem bem. Para uma toxicidade que, às vezes, é criada por ela. Nomeadamente, quando as relações começam e acabam e ela se expõe em demasia no bom e no mau. Mas se o que ela está a dizer nesta entrevista é verdade, eu fico rejubilante por dentro, porque, de facto, sou das maiores fãs da Luciana Abreu", apontou.

"Acho que a Luciana não teve o colo que merecia e de que precisava, tanto do lado pessoal como do lado profissional", reforçou a jornalista.

Heitor Lourenço, que também estava entre o leque de comentadores desta emissão de 'Passadeira Vermelha', reagiu aos comentários da colega assegurando que Luciana Abreu está neste momento rodeada de "pessoas extraordinárias".

"Está em muito boas mãos e está muito acarinhada", continuou o ator, que é amigo próximo da cantora e atriz.

Heitor Lourenço comentou ainda a alegada "embirração" de Luciana Abreu contra Joana Latino. "Ela não embirra contigo. A Luciana que eu conheço não perde tempo com essa dita embirração", narrou.

Luciana Abreu "ultrapassou os limites da educação"?

Ao levantar a questão da alegada embirração de Luciana Abreu com a sua pessoa, Joana Latino referia-se a um bate-boca que as duas tiveram aquando da visita da cantora ao 'Passadeira Vermelha'.

"Às vezes achamos é que tu procuras a polémica. Nós sabemos, que não te conhecemos, mas o que tu mostras, às vezes, é um bocadinho isso mesmo. Tu gostas de ir a jogo?", questionou na época Joana Latino, recebendo uma resposta à letra.

"Sabes a que é que eu chamo isso, Joana? Assim como a tua profissão é fazer perguntas neste momento e comentar, estou aqui de coração aberto para vos responder. Eu chamo isso de ignorância. O que é que eu quero dizer com isto? Que vocês muito dizem e pouco falam", reagiu o rosto da SIC.

A respeito desta troca de palavras, Heitor Lourenço voltou a sair em defesa da amiga. "Tu lançaste-lhe uma coisa [um tema] e ela, como se costuma dizer, chegou para ti. Não é embirração."

Perante as palavras do colega, Joana Latino foi ainda mais dura nas suas considerações e referiu mesmo que, naquela ocasião, Luciana Abreu "ultrapassou um bocadinho os limites da educação".

Ainda assim, a jornalista não poupa elogios ao talento de Luciana Abreu e admite que "gostava muito" de um dia "tomar um café" com a artista.

Leia Também: "Num palco pequeno, coubemos as duas, sem guerras de egos, apenas amor"