Em Lisboa continuam a decorrer as festas dos Santos Populares com muita música, e Luciana Abreu juntou-se a Micaela para juntas atuarem no Rossio.

Na noite de sexta-feira, dia 20 de junho, depois de terem cantado lado a lado, Luciana Abreu publicou no Instagram algumas imagens deste momento único e mostrou-se feliz por ter dividido o palco com a colega.

"Há umas semanas, a minha Micaela lançou-me o desafio de cantar marchas populares. O meu primeiro pensamento foi recusar o convite, tal era a dimensão do desafio. Depois de amadurecer a ideia, continuei a sentir-me insegura neste registo musical que nunca tinha cantado. Rapidamente a insegurança se transformou em coragem devido ao coração gigante, à alma infinitamente boa e à generosidade da Micaela", começou por contar Luciana Abreu.

"A Micaela e eu, com 36 e 26 anos de carreira, respetivamente, já não precisamos de prestar 'provas' perante ninguém, a não ser a nós próprias e permitimo-nos ser felizes em cima do palco, porque 'nada precisa de ser perfeito, apenas precisa de ser feito com verdade e amor'. Num palco pequeno, coubemos as duas, sem nos atropelarmos, sem guerras de egos, apenas com amor", destacou de seguida, tecendo rasgados elogios à colega.

"A Micaela é dos seres humanos e artistas de quem mais gosto. A generosidade que tem comigo e com todos colegas, é fora de série. O sorriso fácil e o abraço apertado nunca a abandonam. A luz irradia é uma bênção. Obrigada, querida Micaela por, mais uma vez, me fazeres embarcar nestes projetos desafiantes e por me transmites a confiança necessária para avançar", disse.

Na mesma publicação, Luciana Abreu agradeceu ainda à Associação de Dinamização da Baixa Pombalina "por não deixarem as tradições morrerem e pelo excelente trabalho que desenvolvem".

Mas não ficou por aqui e fez também questão de agradecer ao vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Diogo Moura, "pela presença e por ter aceite uma brincadeira de cantar uma música" com as artistas.

"Obrigada à exímia banda e equipa técnica que nos acompanhou. Obrigada as minhas filhas queridas que nos aplaudiram e incentivaram. Obrigada lisboetas queridos (e turistas) que lotaram a Praça do Rossio para nos ouvir cantar", pode ainda ler-se na publicação que, entre as imagens da atuação, mostra que as filhas mais novas de Luciana Abreu, Amoor e Valentine, também subiram ao palco.

Por fim, Luciana Abreu prometeu "novidades" a serem reveladas na próxima sexta-feira, juntamente com Micaela.

Por sua vez, Micaela destacou este momento único na sua página de Instagram, onde escreveu: "Ainda me faltam palavras para descrever o que foi o concerto de ontem. Foi mais do que música, foi um encontro de almas, um abraço coletivo no coração da cidade.

Quero agradecer, do fundo do coração, à Associação de Dinamização da Baixa Pombalina por todo o carinho, pela visão e por este projeto incrível que dá vida às nossas praças, aos nossos passos e às nossas histórias. É uma honra fazer parte desta energia que se sente e se vive no centro de Lisboa.

Um obrigada especial à minha querida Luciana Abreu, talento imenso, entrega total, alma gigante. E aos músicos que partilharam o palco comigo: o vosso som elevou tudo. Sentiu-se cada nota. Obrigada à minha agência Mspecialevents, José Orlando. E, claro, ao público maravilhoso que nos acompanhou no Rossio. Cada olhar, cada aplauso, cada emoção partilhada… foram vocês que fizeram desta noite algo que guardarei para sempre. Tenho que agradecer também pela presença e entrega do nosso vereador Diogo moura. Até breve, Lisboa."

Leia Também: Luciana Abreu estreia-se nos Santos Populares ao lado de (muitos) famosos