A cantora Micaela celebrou 35 anos de carreira com um concerto único no Capitólio, em Lisboa. A artista convidou colegas de profissão para subir ao palco, tais como Xana Carvalho.

Quem também marcou presença foi Luciana Abreu, que resolveu apoiar a amiga e levou consigo duas pessoas muito especiais: as filhas gémeas Amoor e Valentine, de seis anos. Enquanto as artistas cantavam, as meninas dançavam no palco.

"Hoje fomos muito felizes a dançar com a mamã e com a nossa amada tia Micaela no concerto dos 35 anos de carreira dela . Temos muito orgulho em ti, tia Micas do nosso coração. És muito linda", diz a legenda do vídeo do momento partilhado na página de Instagram 'Lucynettes'.

