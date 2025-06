Luciana Abreu surpreendeu tudo e todos ao escolher João Moura Caetano, que na época era seu namorado, como padrinho das filhas gémeas: Amoor e Valentine.

O cavaleiro tauromáquico é oficialmente o padrinho das meninas, mas a verdade é que, depois do fim do namoro com Luciana Abreu, este deixou de ter qualquer relação com as crianças.

Aliás, a atriz e cantora até já escolheu outra pessoa para assumir este papel. Léo Caeiro é agora a pessoa a quem as gémeas chamam de padrinho.

A informação foi confirmada através da página de Instagram de Amoor e Valentine, as Lucynettes, onde foi partilhada uma fotografia das crianças com os supostos padrinhos: o comentador Léo Caeiro e a amiga Micaela.

"A mamã escolheu os melhores do mundo para nossa madrinha e padrinho. Amamos tanto vocês", pode ler-se no registo.

