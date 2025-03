Em 'casa' de Luciana Abreu comemorou-se o aniversário da filha Lyannii e do "tio Francisco" no sábado, dia 22 de março, e as pequenas Amoor e Valentine animaram a festa.

As meninas deram um concerto para a família. O momento ficou gravado e foi depois partilhado no Instagram.

"Ontem foi a festa de aniversário da nossa mana Nini e do tio Francisco em casa dos nossos vovós queridos, e nós preparamos um espetáculo muito especial para toda a família. Foi o nosso primeiro 'espetáculo' com os microfones da fofinha tia Micaela. Cantamos muito, dançamos muito, brincamos muito, sorrimos muito, comemos muitos bolinhos e muito sushi", pode ler-se na legenda do vídeo que foi publicado na página de Instagram das gémeas.

De recordar que as gémeas são fruto do casamento terminado de Luciana Abreu com Daniel Souza. A artista é também mãe de Lyannii e Lyonce, da união passada com Yannick Djaló.

