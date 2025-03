É dia de festa em casa de Luciana Abreu. A segunda filha da atriz e cantora, Lyannii Viiktórya, completa esta quinta-feira, 20 de março, 13 anos de vida.

A estrela da SIC assinalou a data publicamente, com uma declaração dedicada à menina.

"13 anos a dar as boas vindas à primavera, a incentivar-me a ir mais além, a fazermos mais e melhor juntas e a encher-me de orgulho. Minha Nini Pititi, que a vida te brinde com o melhor. 'Aferre áaaaa'… Viva. Sempre juntas", escreveu.

Às suas palavras, Luciana Abreu juntou um conjunto de fotografias de Lyannii. As imagens, disponíveis na galeria, mostram o crescimento da menina ao longo dos anos.

Lyannii Viiktórya e Lyonce, a filha mais velha de Luciana Abreu, são ambas fruto da antiga relação com o ex-futebolista Yannick Djaló. A atriz é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, resultado do casamento, entretanto terminado, com Daniel Souza.

Leia Também: Luciana Abreu e o disfarce que a fez passar despercebida