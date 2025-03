Luciana Abreu escolheu vestir-se de "Zé Fuga, o primo do Zé Manel Taxista", e contou que houve quem não a reconhecesse.

Ao partilhar algumas imagens do programa que a SIC transmitiu na tarde desta terça-feira de Carnaval, a artista escreveu no Instagram: "O que me divirto quando vocês não me reconhecem e perguntam 'Porque é que a Luciana não veio? Onde é que a Luciana está?' Que tarde maravilhosa! Fomos (todos) tão felizes juntos. Muitos parabéns Carnaval das Caldas da Rainha. Que ambiente espetacular, tanto mérito."

"Muito obrigada por me receberem sempre com tanto carinho", disse depois, deixando alguns agradecimentos e referindo também que o disfarce era em "homenagem" à personagem interpretada por Maria Rueff, Zé Manel Taxista, "uma das melhores atrizes do nosso país", na opinião de Luciana Abreu, que "tanto admira e com quem aprende tanto".

