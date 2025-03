Quis a vida que Teresa Guilherme e Luciana Abreu se cruzassem para dar vida a um dos projetos de maior sucesso na ficção nacional: a novela 'Floribella'.

Numa conversa com Andreia Rodrigues, que aconteceu no programa 'Estamos em Casa' deste sábado, dia 1, a apresentadora lembrou o projeto que arrastou multidões há 20 anos.

Entretanto, viu ainda uma mensagem que lhe foi deixada por Luciana Abreu com um pedido inusitado. "E porque não uma nova temporada da 'Floribella' pela mão da nossa fada?", questionou.

"Dona Teresa Guilherme: 18 anos depois continua a morar aqui [coração], mantém-se presente entre nós, mas estamos com saudades de novos projetos. Estou aqui prontinha! Não há dimensão para o bem que lhe desejo, obrigada por tanto e aqui me despeço com... 'não tenho nada, mas tenho tudo...'"

Depois de ouvir a mensagem, Teresa afirmou: "Eu fui uma sorte para ela e ela foi uma sorte para mim. Gosto muito dela, desejo-lhe sempre o melhor e gosto de ver os êxitos que ela tem. Gosto de ver que ela se mantém até hoje e que conquistou muitas pessoas. Tem um talento incrível porque dança, canta… Foi um bom encontro na minha vida".

Veja aqui o momento.

Leia Também: "Era de loucos. Fiz guiões do Secret Story no carro da Teresa Guilherme"