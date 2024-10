Luciana Abreu surpreendeu os seguidores do Instagram ao dedicar esta quarta-feira, 16 de outubro, uma mensagem especial à irmã mais velha - Liliana.

Esta não é a primeira vez que a cantora e atriz mostra ter feito as pazes com a irmã, porém as suas palavras de amor e carinho continuam a surpreender.

Depois de décadas de costas voltadas, Luciana Abreu mostra-se inseparável de Liliana.

"Deus deu-nos de presente partilharmos o mesmo sangue e de sermos irmãs. A vida separou-nos durante alguns anos, mas presenteou-nos com um reencontro há quase 10 anos e não mais nos separámos", começou por afirmar.

"O amor que partilhámos na infância, é o mesmo que partilhamos agora. Apesar dos km que nos separam, não há distâncias entre nós porque o nosso coração vive lado a lado todos os dias das nossas vidas", completou, juntando às suas palavras uma montagem fotográfica que mostra as duas irmãs em crianças.

Luciana Abreu tem uma outra irmã, Ana Luísa, com quem está de relações cortadas, tal como acontece com a mãe - Ludovina.

