Na passada sexta-feira, 11 de outubro, Lyonce e Lyanii, as duas filhas mais velhas de Luciana Abreu, iam ser ouvidas em tribunal para uma audiência relativa ao processo de regulação das responsabilidades parentais de Yannick Djaló.

Porém, a audiência acabou por ser cancelada. Posto isto, as jovens terão de se deslocar novamente ao tribunal de Cascais no próximo mês de novembro, que é onde decorre o processo de regulação do poder parental.

Recorde-se que, no mês de maio, o pai Lyonce e Lyanii foi condenado a pagar cerca de 45. 879 euros a Luciana Abreu por não ter cumprido com as suas obrigações legais.

Na altura da audiência em que o ex-futebolista foi condenado a pagar o valor estipulado à sua ex-mulher, a apresentadora confessou que chegou a passar dificuldades económicas devido ao incumprimento com as pensões de alimento por parte de Yannick Djaló.

Note-se que o casal se separou em 2013, depois de estarem juntos durante três anos e meio e de terem tido duas filhas em comum: Lyonce, de 13 anos e Lyanni, de 12 anos. Luciana Abreu tem mais duas filhas gémeas, Amoor e Valentine, de 6 anos de idade, frutos do casamento com Daniel Souza.