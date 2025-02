Numa visita a João Baião no 'Casa Feliz', da SIC, as filhas mais novas de Luciana Abreu, Amoor e Valentine, de sete anos, deixaram a mamã muito emocionada.

A dada altura durante a conversa, Luciana Abreu destacou o facto de as meninas fazerem parte dos escuteiros: "Frequentam a missa, o que é ótimo, dão muito valor ao que têm, há muitos valores que são praticados e são fundamentais na vida deles, e na nossa, trazem-nos sempre novidades, também nos ajudam a ser cada vez melhores."

"A igreja é muito importante para rezarmos a Jesus, porque Jesus é rei desta cidade e cura as pessoas que estão doentinhas, e dá amor. Então, por isso, a igreja é muito importante para irmos", partilhou depois a pequena Valentine.

"Ela está a chorar de alegria", comentou de seguida Amoor ao ver a mamã muito emocionada. "Ela gosta de nós, dá mimos, é muito carinhosa e amor", acrescentou a menina.

De recordar que as gémeas são fruto do casamento terminado de Luciana Abreu com Daniel Souza. A artista é também mãe de Lyannii e Lyonce, da união passada com Yannick Djaló.

Leia Também: Após decisão do tribunal, Djaló "está absolutamente incontactável"