"Luciana Abreu tem, a partir de hoje, a guarda total das filhas mais velhas", revelou Adriano Silva Martins na última emissão do programa 'V+ Fama', dando conta daquela que terá sido a decisão do Tribunal de Cascais devido à "ausência sistemática do pai" de Lyonce Viiktórya e Lyannii Viiktórya - filhas do ex-casal.

O apresentador revelou ainda no programa do canal V+ que tentou contactar o antigo futebolista, mas sem sucesso.

"O V+ Fama tentou contactar com o ex-futebolista, que está absolutamente incontactável. Pelo que consegui apurar, ao falar com uma fonte próxima do Yannick, sempre que ele tem problemas deste tipo costuma mudar de número de telefone porque não quer, alegadamente, dar justificações às pessoas", contou.

Apesar de ter o número de telefone, alegadamente, indisponível, o ex-marido de Luciana Abreu surgiu nas redes sociais nas últimas horas revelando estar na Correia do Sul.

