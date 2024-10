Luciana Abreu contou na sua página de Instagram que as filhas mais novas, as gémeas Valentine e Amoor, dormiram pela primeira vez fora de casa 'sozinhas'.

"As minhas gémeas passaram a primeira noite fora de casa. Até ontem só tinham dormido em casa dos avós, com a mamã ou com a madrinha. Passaram a noite nos escuteiros e foram muito felizes", revelou a artista, relatando de seguida como foi esta primeira experiência das meninas.

"Vieram embora cheias de histórias e boas memórias. A Valentine diz que chorou só um bocadinho com saudades da mamã e da madrinha, e a Amoor diz que sonhou com a cama da mamã e com a maquilhagem da madrinha", partilhou.

"E… lá foi mais um dentinho da Valentine mas, como a [fada dos dentes] só aparece em casa, talvez hoje tenhamos uma visita", acrescentou. Veja a publicação na íntegra, onde a artista publicou ainda algumas imagens das meninas.

De recordar que as filhas gémeas de Luciana Abreu são fruto do casamento terminado com Daniel Souza. A artista é ainda mãe de Lyonce e Lianni, da união com Yannick Djaló.

