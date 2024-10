Foi na página que foi criada para mostrar imagens das filhas gémeas de Luciana Abreu que publicaram uma fotografia da pequena Valentine.

A menina ficou sem o terceiro dente de leite e o momento ficou registado em imagens que foram depois partilhadas no Instagram.

"Saiu-me o terceiro dentinho. Estou muito crescida e a fada dos dentes vem a minha casa porque me portei bem", pode ler-se na publicação.

De recordar que as gémeas Amoor e Valentine são fruto do casamento terminado de Luciana Abreu com Daniel Souza. A cantora é ainda mãe de Lyonce e Lyannii, da união passada com Yannick Djaló.