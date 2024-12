Luciana Abreu não podia estar mais orgulhosa das filhas gémeas Amoor e Valentine. A artista e apresentadora partilhou com os seguidores do Instagram (numa página que criou dedicada às meninas) as avaliações escolares das mesmas.

"Esta semana recebemos as nossas primeiras fichas de avaliação. Amamos muito a nossa professora Edite. Obrigada por nos ensinar tantas coisas lindas e importantes", lê-se na partilha.

A avaliar pelas notas pode-se concluir que as gémeas estão no bom caminho.

Recorde-se que Luciana é mãe de Lyonce, de 13 anos, Lyannii, de 11, Amoor e Valentine, de seis. As duas filhas mais velhas são fruto da relação com Yannick Djaló, enquanto que as gémeas nasceram do casamento terminado com Daniel Souza.

