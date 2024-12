Luciana Abreu não se poupa nas palavras. Este domingo, dia 1 de dezembro, a apresentadora de 'Domingão', da SIC, deixou mais um desabafo nas redes sociais a acompanhar um conjunto de fotografias e vídeos do último programa que gravou.

"A vida tem 2 lados... Ódio tem 4 letras, amor também. Mentira tem 7 letras, verdade também. Chorar tem 6 letras, sorrir também. Negatividade tem 12 letras, positividade também. Mal tem 3 letras, bem também", começou por escrever.

O carrossel apresenta vários momentos da apresentadora junto dos fãs, desde miúdos a graúdos, e até a idosos.

O lado empático e carinhoso de Luciana Abreu é notável em todas as imagens partilhadas, que também refletem o espírito natalício que já se sente.

"Luta com determinação, abraça a vida com paixão, perde com classe e vence com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante e desperdiçada", concluiu.

Veja a publicação abaixo.

