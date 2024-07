Luciana Abreu não podia ser uma mamã mais 'babada' e prova disso são as muitas partilhas que faz das quatro filhas na sua página de Instagram. Esta segunda-feira, dia 15, por exemplo, a artista e apresentadora publicou um vídeo protagonizado por uma das gémeas, Amoor, que conforme contou a própria decidiu surpreender a mãe.

"Quando eu soube da surpresa que a Amoor me ia fazer (para poder usar os meus brincos) fui a correr pelo shopping feita [louca], mas cheguei a tempo. Mais igual a mim é impossível", descreveu Luciana, visivelmente orgulhosa da menina.

O vídeo, que poderá ver na galeria, mostra a menina a furar as orelhas.

Vale notar que Luciana é mãe de quatro filhas: Lyonce, de 11 anos, e Lyannii, de dez, fruto do casamento com Yannick Djaló, e Amoor e Valentine, de seis anos, que nasceram da relação com Daniel Souza.

