Luciana Abreu revelou que uma das filhas gémeas, a pequena Valentina, tem "manchas no corpo" que às vezes "fazem feridas".

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, a mamã publicou algumas imagens da menina e destacou que Valentina "é, verdadeiramente, um furacão de força, valentia e amor".

"As 800 gramas com que nasceu, deram lugar a uma menina cheia de saúde e linda demais. Apesar dos seus seis aninhos, tem uma personalidade tão forte que admira todos os que a conhecem e tem um coração tão grande que não lhe cabe no peito", escreveu Luciana Abreu.

"É um sol nos dias cinzentos, é notas musicais no silêncio, é a paleta de cores que dá cor aos meus dias. Chora de felicidade, deixa de comer um doce para partilhar com as irmãs, deixa de brincar para ajudar até mesmo os desconhecidos, detesta deixar de ir à escola mesmo que queria muito ficar em casa. Por onde passa, faz todos sorrir com um sentido de humor tão apurado que nem parece real para a idade que tem", acrescentou, contando de seguida:

"Tem muito poucas sequelas da prematuridade, mas tem. Tem o corpinho cheio de manchinhas que, por vezes, fazem feridas e doem muito, mas… mesmo quando doem, a Valentine suporta a dor sem se queixar. E quando lhe pergunto se dói, só me diz: 'dói muito, mamã, mas não faz mal'".

"A minha Valentine não deixa que nada condicione a vida dela. E todos nós devíamos ser assim. A nossa Valix. Meu mundo, meu amor querido, meu presente de Deus", completou. Veja na galeria as imagens que a cantora mostrou na publicação.

De recordar que Valentina é irmã gémea de Amoor e ambas são fruto do casamento terminado de Luciana Abreu com Daniel Souza. A artista é também mãe de Lyonce e Lyannii, da relação anterior com Yannick Djaló.

Leia Também: Luciana Abreu mostra "surpresa" da filha Amoor (com coragem envolvida)