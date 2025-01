Luciana Abreu terá um novo namorado, tal como foi anunciado por Léo Caeiro, seu amigo próximo.

O tema foi comentado no programa 'Passadeira Vermelha' e, na sua estreia como comentadora, Carolina Ortigão apelidou Jorge Ruano (diretor de marketing de uma empresa) como "um belo pedaço de rapaz".

"Ele não sabe onde se foi meter", disse a mãe de Lourenço Ortigão, referindo-se à questão do mediatismo que Luciana tem.

Mais à frente, Heitor Lourenço, também amigo da atriz, confidenciou que Luciana "está super feliz" e que só foi agora revelada a nova relação porque "foi descoberto pela imprensa".

"Pela vontade da Luciana haveria aqui um período de mais resguardo", confessou Heitor.

© X - Jorge Ruano

