Luciana Abreu vive uma fase muito feliz da sua vida. A artista e apresentadora encontra-se, alegadamente, a viver um romance com o milionário espanhol Jorge Ruano, de 39 anos, diretor de vários canais de televisão.

O assunto foi comentado nas 'conversas de café' do programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 16.

Vindo 'à baila' o facto de Jorge ter muito dinheiro, o apresentador considerou que é "natural" que Luciana se relacione com pessoas de posse, tendo em conta o seu círculo social.

"Dependendo do círculo em que tu te mexes é natural que vás encontrar relacionamentos dentro do teu círculo...", afirmou.

No entanto, Cláudio Ramos não deixou de frisar que Luciana já namorou com outros homens que, provavelmente, ganhavam menos que ela, afirmando que a também apresentadora encontra-se bem na vida, sustentando-se com o seu trabalho.

Leia Também: "O novo namorado da Luciana Abreu é um belo pedaço de rapaz"