O novo romance de Luciana Abreu foi tema de conversa na crónica do social do programa 'Casa Feliz'. A atriz namora atualmente com Jorge Ruano, diretor de comunicação da Dreamia, responsável por canais televisivos como o Panda ou o Hollywood.

"Acho que ela neste caso arranjou um homem com um H grande", referiu Sara Avelar.

"E ele também é grande, é alto", disse ainda Zulmira Ferreira, que contou já se ter cruzado com o empresário.

"Nota-se que é uma pessoa discreta. Não procura este meio para protagonismo, ele não quer ser o namorado da Luciana. Ele tem uma identidade", reforçou ainda Sara.

Quanto à possibilidade de a relação se tronar assumida, Luís Avelar de Aguiar assegurou: "não vão assumir". Ainda assim, o casal aparece em conjunto sempre que tem vontade de o fazer.

"Ele também tem dois filhos, é um pai presente. Está cá em Portugal e vai muitas vezes a Espanha visitar a família, é um homem de família", completou Sara Avelar, referindo que Jorge poderá trazer a Luciana Abreu "maturidade e equilíbrio" para viver em pleno a sua vida pessoal.

Leia Também: João Moura Caetano comenta fotografias ao lado da irmã de Luciana Abreu