Clara de Sousa recorreu às redes sociais com o objetivo de alertar os seguidores para uma burla que está a ser feita com a sua imagem. Tanto no Facebook como no Instagram, a jornalista da SIC fez um comunicado intitulado "alerta de uso abusivo da minha imagem", apresentando detalhes sobre o assunto.

"ATENÇÃO: VÍDEO FALSO COM A MINHA IMAGEM. ESTÃO A SER ENGANADOS.

Está a circular um vídeo manipulado onde apareço a entrevistar um médico que fala de um produto chamado DiaformRx, apresentado como uma cura milagrosa para a diabetes.

Esse vídeo é FALSO. Foi editado digitalmente para parecer verdadeiro, mas nunca aconteceu", começa por dizer.

"Eu nunca entrevistei esse médico. Nunca falei desse produto. Nunca recomendaria medicamentos – nem mesmo com base científica. Sou jornalista, não médica. Não é meu papel divulgar tratamentos ou medicamentos", nota ainda.

"Este tipo de vídeo é perigoso. Usa a cara de pessoas conhecidas para enganar e vender promessas falsas a quem está vulnerável.

A diabetes NÃO tem cura milagrosa.

Não se trata com truques.

Trata-se com médicos sérios, com acompanhamento responsável", realça ainda.

Por fim, a comunicadora pede aos seguidores que se virem o vídeo "não acreditem, não partilhem" e, acima de tudo, que "denunciem".

"Agradeço que me avisem se virem este vídeo nalgum lado — e que me enviem o link para eu o poder denunciar às autoridades. Protejam-se — e protejam quem vos é próximo", completa.

Os casos de Marta Melro e de Catarina Furtado

Em maio deste ano, a atriz Marta Melro também chamou a atenção dos seguidores para uma burla a envolver o seu nome. Mostrando uma mensagem - supostamente sua - na qual pedia para se guardar o seu novo contacto, a atriz realçou: "Se alguém for receber esta mensagem bloqueie imediatamente (não cliquem em bloquear na mensagem). Esta mensagem não é minha, é uma tentativa de burla".