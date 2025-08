Alice Alves recorreu à sua página de Instagram para fazer uma partilha íntima sobre a sua saúde.

A apresentadora da TVI não costuma fazer este tipo de conteúdos, tal como fez questão de mencionar no vídeo, mas com esta publicação tem um objetivo: alertar para o perigo do 'senso comum'.

Alice está com anemia mas o diagnóstico chegou tarde já que negligenciou os sintomas.

"Estou com uma anemia e já a detetei tarde. Eu sei que fiz muita coisa errada, já consigo perceber o que é que aconteceu comigo.

Decidi falar sobre isto porque o senso comum entra aqui muitas vezes. Ouvia muito que estava cansada porque tenho uma filha. Essa frase fez com que eu não fosse logo procurar a causa do meu cansaço.

Tenho espírito de sacrifício e fazia quase tudo o que devia mas com um enorme esforço, era mesmo uma exaustão muito grande", começou por contar a apresentadora.

Esta condição surgiu também depois de ter tido a filha Benedita, agora com dois anos.

"Eu tive uma complicação no pós-parto da Benedita, que não é comum acontecer mas aconteceu comigo. Isso levou a que tivesse uma perda de ferro acentuada sem me aperceber.

Isso foi agravando com o tardio diagnóstico, foi agravando com o facto de eu facilitar as refeições e não fazer uma refeição completa, comia uma sandes ou uma tosta para desenrascar o almoço, não façam isso", alertou Alice.

"Outra coisa em que também entrou o senso comum e daí eu deixar aqui este alerta, é o beber café. Eu adoro café mas a verdade é que o café inibe a absorção de ferro porém é de senso comum que é o café que ajuda a despertar e isto prejudicava-me a olhos vistos.

Eu continuo a tomar café, o café não é o inimigo aqui e essa não é a mensagem. É só o senso comum que às vezes é o inimigo. Informem-se com os vossos médicos, nutricionistas para saberem qual o hábito que vos está a prejudicar", concluiu Alice Alves, referindo que agora já "se sente melhor".

Alice Alves vive uma relação com o chef de cozinha Carlos Afonso. Os dois são pais de Benedita e a história de amor começou nos bastidores da TVI.

"Nós cruzámo-nos no ‘All Together Now’. Mal nos cruzámos, trocámos ali uns olhares e depois cumprimentei toda a gente que ali estava. Eu ia como convidada, ele é que estava no júri residente. Os dois sentimos a mesma coisa, mas ninguém verbalizou e cada um foi à sua vida, como se nada fosse", revelou Alice numa entrevista a Maria Cerqueira Gomes no programa 'Conta-me'.

"Mais tarde, encontrámo-nos por acaso, mais uma vez. Ele mora aqui ao pé de mim e, então, acabámos por nos cruzar. Nem sei como é que não nos tínhamos cruzado mais cedo", referiu a apresentadora.