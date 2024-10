Alice Alves e o chef Carlos Duarte Afonso começam a semana com a celebração de uma data muito especial. A filha de ambos, Benedita, completa dois anos esta segunda-feira, dia 14 de outubro.

Logo pela manhã, a mamã publicou um vídeo da menina a brincar num parque infantil e escreveu: "A nossa maior parceira dos últimos três anos, faz dois anos hoje… (as mães vão entender esta matemática). Tem dois amigos favoritos, o quatro é o número favorito, já conta até 10... E ainda só tem dois anos".

"Hoje a festa é dela. 1+1 (continua a ser)=3", pode ainda ler-se na publicação da apresentadora da TVI.

