Drake assinalou publicamente o sétimo aniversário do filho Adonis. O rapper recorreu à sua página de Instagram para destacar a data, onde publicou duas fotografias em que aparece com o menino num cenário inspirado na personagem animada Bob Esponja.

De acordo com a People, o menino - que é filho do rapper e da artista francesa Sophie Brussaux - completou mais um ano de vida na passada sexta-feira, dia 11 de outubro, mas só este fim de semana é que o papá destacou as imagens no Instagram.

Após a partilha de Drake, foram muitos os seguidores que rapidamente desejaram um feliz aniversário ao pequeno Adonis na caixa de comentários da publicação.

