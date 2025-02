No mesmo dia em que Kendrick Lamar arrasou no intervalo do Super Bowl, Drake também contou com um domingo 'especial'.

Drake atuou em Melbourne, na Austrália, no domingo, 9 de fevereiro, e acabou por dar 45 mil dólares aos fãs, segundo a People.

Depois de o rapper de 'God's Plan' ter visto um cartaz de um fã que dizia "Adonis a presidente", referindo-se ao filho do artista, de sete anos, Drake quis retribuir o carinho.

"Está a demonstrar muito amor pelo meu filho", disse o rapper. "Em meu nome e do Adonis... vamos dar-te 25 mil [dólares]", acrescentou.

"Beija-me, é o meu aniversário", podia ler-se num outro cartaz que não passou despercebido a Drake, que prometeu um jantar para a fã e as amigas e ainda um presente de 20 mil dólares.