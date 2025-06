A apresentadora da TVI Alice Alves fez uma publicação na sua página de Instagram, esta semana, em que aparecia com um vestido mais justo e deixou a barriga em evidência. O que levou a que especulassem se estaria ou não grávida pela segunda vez.

Depois da partilha, alguns seguidores fizeram questão de questionar a apresentadora sobre a possível segunda gravidez. E para que não se espalhassem os rumores, Alice Alves respondeu desde logo e deixou tudo em 'pratos limpos'.

"Grávida? Muito linda", comentou uma seguidora. "Não... Apenas com mais barriga", reagiu de imediato Alice Alves.

A seguidora respondeu depois à apresentadora, pedindo desculpa pelo seu comentário. "É muito elegante... sempre", acrescentou a internauta.

"Barriguinha sugestiva. Bebé à vista?", comentou uma outra seguidora, que mereceu também a resposta de Alice Alves. "Não", afirmou a apresentadora, deixando assim garantido que não se encontra à espera de um segundo filho.

Alice Alves, recorde-se, mantém uma relação com o chef Carlos Afonso, com quem tem em comum a filha Benedita, que nasceu no dia 14 de outubro de 2022.

Quando estava grávida da menina, em junho desse ano, a apresentadora revelou o sexo da criança em direto no programa 'Em Família', cujos anfitriões eram Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes. Recorde aqui.

O início da relação com o chef Carlos Afonso

No início de 2022, Alice Alves esteve no 'Dois às 10' e falou sobre a sua vida amorosa. Este encontro aconteceu pouco tempo depois de apresentadora ter assumido publicamente a relação com o chef Carlos Afonso.

No ano passado, o casal esteve à conversa com Ana Rita Clara, no programa 'Para Si', do V+TVI, e recordou o início da relação. Conheceram-se no pequeno ecrã, mais precisamente no programa 'All Together Now'.

"Quando fui a esse programa, o 'All Together Now', não conhecia muita gente porque não vinha deste meio. Comecei a fazer relações com as pessoas que estavam ali à minha volta e aquilo ao fim de dois/três dias tínhamos muita confiança. Passávamos muitas horas juntos", lembrou Carlos Afonso.

"Não conhecia a Alice. Depois tive de fazer uma pesquisa. Quando ela aparece, fiquei a questionar quem é que ela era", contou ainda. "Não sabia nada sobre a Alice, na verdade. Durante muito tempo, até achei que a Alice era 'blogger'", confessou também.

Na verdade, recordou na altura Alice Alves, antes da televisão a apresentadora esteve a estudar medicina dentária: "Fiz o meu percurso todo em ciências porque a minha família é muito ligada ao lado das ciências. A dada altura, a partir do secundário, fiquei um bocadinho baralhada se iria para Humanidades ou para Ciências. Mas como a escola onde estava naquele ano fechou a área de Humanidades, acabei por ir para Ciências. Mais tarde, comecei a sentir que não estava no sítio certo. Sabia que aquilo não queria, não sabia exatamente o que queria".

